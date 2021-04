Iohannis, despre Costel Alexe si Mihai Chirica: "Ar fi cazul sa reactioneze politic si PNL"

Klaus Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre criteriile de integritate anuntate in campanie , in contextul in care seful CJ Iasi, Costel Alexe, si primarul din Iasi, Mihai Chirica, ambii de la PNL, sunt cercetati "Ar fi cazul sa reactioneze politic si PNL, daca nu o va face in urmatoarele zile, voi avea o discutie pe aceasta speta", a replicat Iohannis.Intrebat daca vocea sa mai conteaza pentru PNL, in contextul in care seful statului le-a cerut liberalilor sa ia o decizie si dupa aparitia acuzatiilor la adresa lui Costel Alexe, Iohannis a raspuns: "Vom vedea".Patru persoane au fost retinute la Iasi, iar alte sapte au fost puse sub control judiciar in dosarul DIICOT in care sunt cercetati mai multi functionari din cadrul Primariei Iasi in legatura cu concesionarea unui teren al primariei. Pe tot parcursul noptii de luni spre marti, la sediile DIICOT si Politiei Iasi au avut loc audieri, in urma perchezitiilor pe care procurorii le-au facut atat in Primaria Iasi, cat si in alte locatii din oras.Surse judiciare au precizat pentru Europa Libera ca primarul Iasiului Mihai Chirica are calitatea de inculpat in acest dosar, dupa ce a fost audiat la DIICOT in cursul zilei de luni. El este acuzat de omisiunea sesizarii, infractiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda. Aceleasi surse au precizat ca procurorul de caz nu a dispus masuri preventive impotriva lui Chirica.Fostul arhitect al orasului Alexandru Mustiata, inspectorul Victor Gavriluta de la Serviciul Cadastru din Primaria Iasi, notarul Razvan Ionut Costin si Claudiu Asimionesei, proprietarul publicatiei Buna Ziua Iasi,au fost retinuti pentru 24 de ore, in timp ce alte sapte persoane au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile. Printre acestia din urma se numara Gabriel Harabagiu, un apropiat al primarului Iasiului, Mihai Chirica. Harabagiu este in prezent city-manager al municipiului Iasi.Fostul ministru al Mediului Costel Alexe este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare