Iohannis, despre tensiunile din coalitia de guvernare: "Lucreaza in conditii extrem de grele. Nu am avut o asemenea criza pandemica de mai bine de o suta de ani"

"Coalitia lucreaza in conditii extrem de grele, nu am avut o asemenea criza pandemica de mai bine de o suta de ani. Trebuie sa fi constientp de profunzima acestei crize care complica toate procedurile administrative. Dupa parrea mea, coalitia si Guvernul Citu fac fata bine acestei perioade", a declarat, joi, presedintele.Preseditele a precizat ca Guvernul a tinut andemia sub control, a asigurat locuri in spitale, a asigurat adoptarea bugetului si s-a lucrat pe PNRR.Iohannis a aprecizat ca evaluarea sa asupra activitatii coalitiei si Guvernului este "poztiva".