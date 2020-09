Iohannis despre festivitatile de deschidere a scolilor: "Parerea mea este ca nu ar trebui sa aiba loc aceste festivitati in situatie de pandemie"

Seful statului considera ca acestea sunt evenimente unde vine multa lume si este posibil sa avem efectul opus decat cel pe care ni-l dorim."Dupa parerea mea, aceste festivitati nu trebuie organizate in acest an. Sunt evenimente unde vine multa lume. Vin copii si care nu isi cunosc invatatoarea, profesorul, e posibil sa se inghesuie si sa avem efectul opus decat cel pe care ni-l dorim. Nu sunt ministru al Educatiei, dar parerea mea este ca nu ar trebui sa aiba loc aceste festivitati in situatie de pandemie. Pe cale de consecinta nu voi participa la niciun fel de festivitate de inceput de an, dar voi avea un mesaj video pentru elevi si pentru dascali".