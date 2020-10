Iohannis: Nu vom uita niciodata victimele Holocaustului si ne angajam sa nu permitem repetarea unei asemenea tragedii

"Astazi aducem un pios omagiu victimelor Holocaustului si ii onoram pe supravietuitori, condamnand, cu fermitate, aceste atrocitati care au mutilat, pentru totdeauna, istoria noastra. In numele tuturor romanilor, afirm cu tarie ca nu vom uita niciodata victimele inocente si ne angajam, totodata, sa nu mai permitem repetarea unei asemenea tragedii. Dorinta insa nu este niciodata de-ajuns pentru a impiedica raul. Esecul de a ne aminti istoria asa cum a fost are consecinte triste. Din pacate, desi Romania a facut progrese extraordinare in ceea ce priveste recuperarea memoriei Holocaustului, asistam de ani buni la campanii grotesti de reabilitare publica a unor figuri sinistre ale 'trecutului negru', oameni de cultura, politicieni sau militari care, prin ideile si faptele lor, au condus la injosirea, batjocorirea si asasinarea unor semeni. Cei care vor sa stearga Holocaustul din istorie, precum si cei care incearca sa-i exonereze de vina pe criminali sunt complici la acest rau ingrozitor. Nu vom inceta niciodata sa-i condamnam pe cei care au sadit ura si au savarsit crime si nu vom mai pleca tacuti capul niciodata in fata raului", spune Iohannis in mesaj.El aminteste ca in octombrie 1941, Traian Popovici, primar al orasului Cernauti, a fost martorul deportarii evreilor romani din Bucovina, aratand ca acesta a salvat de la moarte mii de evrei."A fost un genocid de proportii inimaginabile", subliniaza Iohannis.De asemenea, seful statului afirma ca "ura reinnoita este flagelul vremurilor noastre", indicand ca pandemia de COVID-19 a declansat, la nivel global, nu doar o criza sanitara, ci si o criza a neincrederii, generata de propagarea stirilor false si a teoriilor conspiratiei, de promovarea mesajelor de ura si a discursurilor eurosceptice si xenofobe, de manipulare, de exacerbarea antisemitismului."Nu exista risc mai mare de a fragiliza democratia decat acceptarea pasiva a tuturor acestor maladii ale lumii contemporane. In fata unor asemenea pericole, apelul la trecutul neromantat poate fi sansa redescoperirii valorilor europene perene: toleranta, respectul pentru diversitate, responsabilitatea. Sa nu ne lasam prinsi in capcana ignorantei, a discursurilor populiste, sa nu ramanem tacuti in fata tentativelor de rescriere a istoriei si de negare a adevarului. Sa ramanem, de asemenea, vigilenti si fermi in lupta cu antisemitismul, intoleranta, extremismul si populismul. Istoria oricarei natiuni este o colectie de lumina si intuneric. Depinde doar de noi sa putem arata generatiilor viitoare ca Romania nu mai poate schimba istoria, dar ca lectiile istoriei au schimbat in bine, pentru totdeauna, Romania", conchide Klaus Iohannis.