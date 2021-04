Iohannis, despre proiectul legilor justitiei: "Proiectul elaborat de Stelian Ion nu a fost dezbatut, ceea nu a corespuns intentiei coalitiei"

Iohannis a fost intrebat marti, intr-o conferinta de presa, cum priveste modificarile aduse la legile Justitiei prin introducerea unui aviz conform din partea CSM la numirea procurorilor sefi."Avizul conform este opozabil ministrului si nu presedintelui. Este un detaliu care nu a fost bine explicat public. Presedintele nu sta in niciun fel de aviz conform sau neconform, in conformitate cu Constitutia Romaniei. Daca avizului CSM-ul devine conform, atunci CSM va putea refuza propunerea ministrului, dar nu va putea sa il refuze pe presedinte . Mi se pare un pas care trebuie bine discutat, cum si intregul proiect trebuie mult mai bine discutat", a explicat seful statului.El a mai declarat ca proiectul propus de ministrul Stelian Ion nu a fost dezbatut, ci a fost trimis mai intai la CSM."A existat o dezbatere publica pe un proiect care a fost lucrat pe cand la Ministerul Justitiei a fost domnul ministru Predoiu. Acel proiect al ministrului Predoiu a fost discutat larg in diferite formate. Proiectul elaborat de ministrul Stelian Ion nu a fost dezbatut in aceste formate, ci a fost trimis spre avizare CSM, ceea ce nu a corespuns nici intentiei coalitiei, nici spiritului legii, drept pentru care coalitia a infiintat o comisie de parlamentari care impreuna cu ministrul si cu alte autoritati vor analiza aceste propuneri. Este evident ca in coalitie a existat o oarecare nemultumire pentru ca nu au fost consultati, lucru care intre timp s-a corectat", a afirmat Iohannis.El a preciat ca nu isi doreste ca legile Justitiei sa diminueze atributiile presedintelui in ceea ce priveste numirea procurorilor sefi."Aceste chestiuni sunt momentan in faza de proiect. Ele vor fi discutate, vor intra in Parlament si dupa aceea vom vedea in ce forma vor ajunge ele. Evident ca eu nu cred ca atributiile Presedintelui Romaniei trebuie diminuate si in consecinta personal nu sunt de acord cu aceasta varianta, dar nu stiu daca ea va ramane sau nu in proiect", a anuntat Iohannis.