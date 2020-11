Iohannis organizeaza o intalnire cu specialistii din sanatate pe tema echipamentelor din sectiile ATI

"In ceea ce priveste situatia la zi din sistemul sanitar, maine voi organiza o intalnire la Palatul Cotroceni cu expertii in domeniu pe tema echipamentelor din spitale, mai specific a celor din sectiile de terapie intensiva, cu referire la sistemele de gaze medicinale si reteaua electrica. Stim ca exista numeroase probleme in acest domeniu, care impun rezolvarea lor cu prioritate", a declarat seful statului, marti seara.El a precizat ca intalnirea de la Cotroceni a fost convocata pentru a discuta cu guvernanti, cu specialisti din domeniu, din zona terapiei intensive, despre masurile care se impun pentru ca o tragedie ca aceea de la spitalul din Piatra Neamt sa nu se mai repete."Am convocat si specialisti in instalatii, in special in instalatii sanitare. Lucrurile pot fi rezolvate. Extinderea sectiilor de terapie intensiva in spitale se poate face, evident, cu respectarea normelor in vigoare. Lucrurile care clar trebuie evitate sunt suprasolicitarea unor retele si improvizatiile. Stiti foarte bine ca improvizatiile la retele, in special electrice, sunt deosebit de periculoase, nu doar pentru un spital si pentru o terapie intensiva, ci si pentru oricine face astfel de improvizatie acasa.Deci, tocmai pentru a preveni aceste improvizatii doresc sa pun problema maine pe tapet si sa gasim solutii urgente, foarte urgente, fiindca aici nu este nevoie doar de control, de verificare, este nevoie efectiv de interventie, de refacere a unor sisteme, de imbunatatire a unor sisteme si de crearea unor proceduri care pe viitor nu mai permit astfel de actiuni heirupiste, de mutat azi sectia, maine injectomatul si, din toata improvizatia, iata ca au murit oameni", a sustinut Iohannis.Presedintele a mai afirmat ca a solicitat autoritatilor o analiza a situatiei reale a contractelor de service si mentenanta pentru echipamentele si aparatura medicala din dotarea spitalelor publice.Citeste si: Klaus Iohannis, despre afirmatia lui Tataru privind vinovatia colectiva: "Nu toti suntem de vina. Sunt de vina cei care au guvernat mai multi din ultimii 30 de ani, ma refer la marele PSD" Citeste si: Iohannis: Guvernul Orban nu trebuie sa plece acasa. Tragedia de la Neamt ne arata felul in care PSD-ul a tratat sistemul de sanatate