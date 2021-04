Klaus Iohannis: "In noaptea de Inviere, restrictiile de circulatie vor fi ridicate. Sunt convins ca Biserica se va organiza foarte bine" VIDEO

"Ne mai despart cateva zile de cea mai mare sarbatoare a crestinatatii, un moment in care ne dorim cu totii sa fim alaturi de familie, de cei dragi si o sa celebram Invierea Domnului alaturi de cei dragi. In noaptea de Inviere, retrictiile vor fi ridicate, astfel incat toti ci care doresc sa mearga la slujba sa o poata face.", a declarat presedintele.Acesta a cerut, insa, tuturor responsabilitate."Dragi romani, haideti sa fim parte a acestui efort si in noaptea de Inviere", a mai declarat presedintele."Sunt convins ca biserica se va organiza foarte bine, am vazut acest lucru si duminica aceasta de Florii, astfel incat sa fie evitate aglomeratiile, sa se mentina distantarea fizica. Dragi romani, haideti sa respectam aceleasi reguli si de Paste. Este deja al doilea an in care Sfintele Sarbatori Pascale ne gasesc intr-o situatie dificila provocata de pandemia COVID-19. De data aceasta insa vestile sunt pozitive, iar sperantele ca vom avea evolutii din ce in ce mai bune s-au transformat rapid in certitudini. Acest lucru se datoreaza evident imunizarii prin vaccinare. Avem tari care au reusit sa inverseze radical trendul epidemiologic. Vaccinarea cat mai multor romani inseamna mai putine infectari si decese, inseamna relaxarea restrictiilor si revenirea la normalitate. Nu suntem inca in punctul de a putea renunta complet la masurile restrictive", a adaugat presedintele.