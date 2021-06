Cum "a facut pui" poza presedintelui Iohannis de Ziua Copilului. Politicienii au dat navala pe Facebook cu fotografii din adolescenta

Sebastrian Burduja, deputat PNL , a publicat pe Facebook o poza in care apar trei generatii ale familiei sale, de acum aproape 30 de ani, de la Piatra Neamt.Deputatul Catalin Tenita a facut publica o fotografie de la aceeasi varsta, insotita de comentariul" Mai erau si (altii) incruntati.""Pe vremea cand visam si eu sa fiu Presedintele Romaniei", scrie europarlamentarul USR PLUS, Nicu Stefanuta.Ideea i-a placut si lui David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania.Pe ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene l-am descoperit cu parul lung la varsta de 17 ani.Deputatul Cristian Bacanu, presedintele PNL sector 5, ia postarea lui Iohannis drept o provocare, pe care anunta ca o accepta.