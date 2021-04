Iohannis: Prioritatea zero este acum lupta cu pandemia si salvarea vietii cat mai multor romani. Ministrii trebuie sa rezolve crize nu sa le provoace VIDEO

Coalitia a trecut printr-un moment mai dificil. Nu trebuie sa tratam acest episod drept altceva decat este. Raspunsul a fost unul bun. Liderii coalitiei au dat dovada de maturitate si am incredere ca vor continua sa ramana la fel de uniti.Prioritatea zero este acum lupta cu pandemia si salvarea vietii cat mai multor romani. Astep de la doamna ministru a Sanatatii multa determinare si implicare.Sunt zeci de mii de firme cu probleme, sisiemul de educatie trebuie sa se adapteze.Nu este momentul disputelor sau a orgoliilor politice de nicio parte. Votul de la cetateni ne obliga sa actionam.Le cer guvernantiolor mai putine dispute si mai mult dialog, mai putin orgoliu si mai multa colaborare.Le cer sa aiba prioritate agenta cetateanului.Oamenii vor politicieni care se implica si care isi asuma proiecte si care nu cauta scuze si care nu dau vina pe altii si se victimizeaza.Ministrii au misiunea sa rezolve crize, ci nu sa provoace crize noi.Actuala majoritate e cea mai buna optiune pentru Romania si avem obligatia sa livram reformele promise.Suntem si noi tot mai aproape de momentul in care putem reveni la normalitate