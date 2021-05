Iohannis i-a cerut lui Joe Biden o crestere a prezentei militare a NATO in Romania: "Situatia de securitate la Marea Neagra - ingrijoratoare"

"Situatia ingrijoratoare de securitate din Marea Neagra - despre care am discutat pe larg - ne-a dovedit ca trebuie sa ne mentinem vigilenta. Asadar, NATO trebuie sa continue sa isi intareasca postura de descurajare si aparare, in special pe Flancul Estic, in mod unitar si coerent, de la Marea Baltica la Marea Neagra. De aceea, am pledat - inclusiv in discutia cu presedintele Biden - pentru o crestere a prezentei militare aliate, inclusiv a SUA, in Romania si in sudul Flancului Estic", a spus seful statului in declaratia comuna cu omologul polonez, Andrzej Duda, la finalul Summitului B9.Presedintele Iohannis a mai precizat ca participarea presedintelui SUA, Joe Biden , si a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, la Summitul B9 a intarit sentimentul unitatii aliate si a evidentiat faptul ca dezvoltarile de securitate din regiune au impact asupra intregii securitati euroatlantice."Participarea presedintelui SUA, domnul Joseph Biden, si a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, a intarit sentimentul unitatii aliate si a reconfirmat realitatea ca statele Formatului Bucuresti actioneaza pentru consolidarea securitatii euroatlantice in ansamblul sau si in deplina conformitate cu deciziile adoptate la nivel aliat.Participarea Statelor Unite la cel mai inalt nivel si a conducerii Aliantei Nord-Atlantice evidentiaza, totodata, faptul ca dezvoltarile de securitate din regiunea noastra au impact asupra intregii securitati euroatlantice.Pentru Romania, participarea in premiera a presedintelui Biden la Summitul Formatului Bucuresti este cu atat mai relevanta, cu cat anul acesta celebram 10 ani de la adoptarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre Romania si Statele Unite ale Americii. De asemenea, demonstreaza increderea de care se bucura Romania la Washington, ca partener si aliat puternic", a spus Iohannis in declaratia comuna cu omologul polonez, Andrzej Duda, la finalul Summitului B9.Seful statului a subliniat ca Summitul Formatului B9 a confirmat valoarea adaugata in promovarea obiectivelor comune ale aliatilor aflati pe Flancul Estic si in sustinerea unitatii Aliantei.La Summitul B9 au participat prin videoconferinta presedintele SUA, Joe Biden, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si ceilalti sefi de state din Formatul Bucuresti - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia si Ungaria.