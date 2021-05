Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Europei: Provocarile prin care trecem impreuna reconfirma relevanta proiectului european

"Sarbatorim astazi, 9 mai, Ziua Europei, intr-un context inca marcat de pandemia de COVID-19, care a pus la grea incercare Uniunea Europeana si statele sale membre. Este o buna ocazie sa reflectam asupra lectiilor invatate din experienta ultimului an, dar si un moment potrivit in care, pe fondul eforturilor de redresare si al sperantelor reinnoite, putem realiza o proiectie asupra viitorului Uniunii. Este, asadar, un prilej de analiza, dar si de reafirmare a principiilor si a obiectivelor de baza ale Uniunii.Unitatea si solidaritatea sunt elementele fundamentale ale Declaratiei enuntate de catre Robert Schuman in urma cu mai bine de 70 de ani. Aceste doua valori comune sunt la fel de relevante si astazi pentru constructia europeana, pentru adaptarea, dezvoltarea si progresul Uniunii Europene. Provocarile prin care trecem impreuna nu diminueaza, ci, dimpotriva, reconfirma relevanta proiectului european si a unui raspuns unit si solidar al statelor membre si al institutiilor europene", a transmis Klaus Iohannis. Presedintele afirma ca principiile Declaratiei Schuman inspira continuu actiunea europeana."Viziunea de atunci, cu un pronuntat caracter universal, a fost aceea in masura sa asigure depasirea multor momente dificile, prin solutii comune, coordonate, in beneficiul cetatenilor europeni. Testul pe care Uniunea Europeana il trece in contextul pandemiei este unul fara precedent. Cu toate acestea, reactia europeana la aceasta criza ne-a oferit exact masura valorii adaugate incontestabile pe care o aduce pentru noi toti Uniunea. Unitatea, coeziunea si solidaritatea constituie, fara indoiala, forta si esenta raspunsului nostru", a mai transmis presedintele.Potrivit acestuia, individual, statele membre nu ar fi gasit la fel de rapid solutiile."In acest context, din efortul nostru comun s-a desprins nevoia unei Europe reziliente, sub toate aspectele: politic - prin apararea democratiilor noastre si a statului de drept, economic - prin consolidarea lanturilor de aprovizionare si protejarea comertului liber, digital sau sanitar. Fara cooperarea la nivelul Uniunii, accesul la tratamente si echipamente medicale, la vaccinuri si la asistenta financiara pentru sustinerea masurilor economice si sociale ar fi fost mult mai dificil. In acelasi timp, raspunsul european la incercarile ultimei perioade s-a bazat si trebuie sa se bazeze in continuare pe respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii, pe forta multilateralismului eficient, cu respectarea dreptului international", afirma Klaus Iohannis.Potrivit presedintelui, toate aceste valori, alaturi de masuri bine fundamentate in planul actiunii pragmatice, inclusiv consolidarea aliantelor cu acele state si organizatii care impartasesc valorile noastre democratice si atasamentul pentru dreptul international, contribuie la intarirea rezilientei noastre strategice."Nu este deloc intamplator faptul ca sustinerea manifestata de romani pentru Uniunea Europeana este una ridicata si a ramas constanta in timp. Aceasta demonstreaza fara echivoc atasamentul nostru profund pentru familia europeana, pentru valorile si modul de viata european, cu tot ceea ce reprezinta: respectul pentru democratie , statul de drept si libertatile fundamentale, perspectiva prosperitatii si a securitatii. Ca parte a profilului sau pro-european, Romania continua sa sustina o Uniune a coeziunii, mai solidara si mai unita, in vremuri de criza, si nu numai. Acestia sunt pilonii indispensabili pe care cladim viitorul Europei. Romania a gestionat mai eficient efectele pandemiei prin stransa cooperare la nivelul Uniunii, astfel am stabilit culoare verzi pentru libera circulatie a persoanelor si a marfurilor, am achizitionat vaccinuri centralizat, am adoptat Planul de relansare economica", a mai afirmat seful statului."Realitatea ne-a evidentiat ceea ce deja stiam: suntem mai puternici atunci cand lucram impreuna. Ghidati de valoarea fundamentala a solidaritatii europene, am oferit asistenta atat statelor membre, cat si celor aflate in vecinatatea Uniunii Europene, precum Republica Moldova. Suntem mandri de faptul ca, in aceasta criza, Romania a fost parte a acestui efort solidar, in conditiile in care tara noastra nu doar ca a beneficiat de sprijin, dar si-a asumat, prin actiune concreta, partea sa de responsabilitate", a adaugat Iohannis in mesaj.Potrivit lui Klaus Iohannis, "in ciuda dificultatilor actuale generate de pandemie, asistam astazi, in mod simbolic, la lansarea, la nivel european, a unui nou dialog cu cetatenii Uniunii, in cadrul Conferintei privind viitorul Europei"."Prin aceasta Conferinta ne propunem sa vedem care sunt asteptarile cetatenilor nostri si sa gasim impreuna solutii pentru a le transforma in realitate. Aspiratiile cetatenilor sunt esentiale pentru edificarea unei Uniuni Europene unite, puternice, pregatite pentru viitor. Lectiile generate de pandemie, dar si marile transformari, evolutia tehnologica accelerata si eforturile de combatere a schimbarilor climatice vor figura, cu siguranta, printre temele cele mai importante in definirea actiunii Uniunii pe termen mediu si lung", a mai aratat seful statului.Potrivit acestuia Romania sustine o abordare in deplin acord cu Declaratia de la Sibiu, adoptata la 9 mai 2019."Ceea ce numim cu mandrie "Spiritul de la Sibiu", care defineste contributia Romaniei la constructia europeana, isi pastreaza deplina relevanta si poate orienta in continuare dezbaterea privind viitorul Europei. Suntem pregatiti sa contribuim activ la acest dialog, care sa ne ajute sa definim impreuna prioritati si solutii comune. Doar asa putem avea garantia ca Uniunea Europeana de maine va ramane una a rezilientei, a incluziunii si a echitatii, care sa asigure crearea de oportunitati egale pentru noi toti", mai afirma Klaus Iohannis.Acesta apreciaza ca este nevoie ca, la finele acestui exercitiu de reflectie, "Uniunea Europeana sa fie echipata cu instrumentele necesare cresterii rezilientei sale"."In acelasi timp, dorim o Uniune pregatita deplin pentru exercitarea rolului sau de pol de prosperitate si stabilitate la nivel regional si global. Raspunsurile trebuie cautate in consolidarea instrumentelor Uniunii, conform competentelor sale, in sfere importante, precum Piata Interna, mai ales in ceea ce priveste ridicarea barierelor care afecteaza inca deplina sa functionare, in construirea unor sisteme de sanatate europene robuste, dar si in pregatirea societatii pentru economia viitorului.In aceasta ecuatie, investitiile continue in educatie si in formare profesionala adaptata pietei muncii vor fi o componenta extrem de importanta. Ne dorim, de asemenea, sa vedem o abordare europeana strategica asupra vecinatatii si Balcanilor de Vest. Intr-adevar, este necesar ca rezilienta Uniunii sa fie sprijinita de o vecinatate sigura, stabila, prospera, ferm angajata in reforme politice si economice", a adaugat Iohannis.Acesta anunta ca va urma o perioada de dialog direct si activ cu cetatenii si, in perspectiva, de actiune concreta."Ne dorim o participare cat mai larga la Conferinta privind viitorul Europei si speram ca romanii vor avea o voce puternica in dezbaterea despre cum va arata Europa in care vor sa traiasca ei si generatiile care vor urma. Este momentul sa ne amintim de trecut, sa reflectam la provocarile actuale, dar si sa ne angajam in constructia viitorului. La multi ani, Europa! La multi ani, Romania", a incheiat seful statului.