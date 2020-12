Ionel Danca a demisionat din functia de sef al Cancelariei premierului. El va ocupa o noua functie pentru urmatorii patru ani

"In politica, la fel ca in viata, ne dorim sa lasam in urma doar binele pe care l-am facut. Inchei astazi mandatul de Sef al Cancelariei Prim-ministrului in Guvernul Romaniei, optand in continuare pentru mandatul de Deputat PNL in Comisia de afaceri europene din Parlamentul Romaniei.Sunt mandru ca am facut parte din Guvernul Romaniei condus de Prim-ministrul Ludovic Orban din noiembrie 2019 pana in decembrie 2020, alaturi de o echipa de ministri liberali competenti si dedicati muncii lor, intr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria Romaniei", a scris Danca pe Facebook.Ionel Danca a castigat un mandat de deputat, in judetul Vrancea, la alegerile parlamentare din decembrie 2020.