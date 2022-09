Ionel Mantog, sef la Complexul Energetic Turceni

Ionel Mantog, fostul presedinte al filialei PD-L Gorj, a fost numit in functia de director general al Complexului Energetic Turceni.

Mantog a fost prezentat, in noua functie, intr-o sedinta, care a avut loc miercuri, informeaza Evenimentul Zilei.

Pedelistul are cateva probleme de imagine, dupa ce a fost trimis in judecata de catre procurorii anticoruptie, pentru abuz in serviciu si pentru folosirea unor informatii clasificate.

Ionel Matong a detinut functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, in perioada 2005 - 2006 si a fost director economic al Societatii Nationale a Lignitului Oltenia (SNLO).

