Ionut Aionitoaei, candidat USR PLUS pentru Diaspora: "Imaginati-va cum ar fi sa ne rezolvam problemele birocratice printr-un click de acasa - fara ghisee, cozi si dosare" (P)

In randurile de mai jos, tanarul candidat al Aliantei USRPLUS a avut amabilitatea sa ne raspunda la cateva intrebari.Povestea mea a inceput acum 37 de ani la Iasi, dar copilaria mi-am petrecut-o la Rosiori, o mica localitate de langa Botosani. Acolo am cunoscut fericirea asa cum ne-o descrie Creanga in povestile sale.Mai tarziu, am ales drumul Iasilor, unde am hotarat sa imi fac studiile in informatica. Inca din timpul facultatii mi-am infiintat propria firma. Am inceput cu un start-up in tehnologie, care a cunoscut succesul in mai putin de 2 ani, rezultatele fiind recunoscute si premiate de Camera de Comert si Industrie din Iasi.In 2010 m-am hotarat sa emigrez si m-am stabilit in Belgia, unde am inceput sa colaborez in cadrul mai multor proiecte cu institutiile europene, mai exact Comisia Europeana si Serviciul European de Actiune Externa.In lumea politica am intrat in 2016 cand m-am alaturat guvernului tehnocrat condus de Dacian Ciolos. Atunci am creat si am implementat solutii de digitalizare adaptate pentru administratia din Romania. In cadrul Corpului de Control al primului-ministru am facut audit la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Am identificat sursele de scurgere a banilor publici din sistemul de sanatate.Dupa angajamentul in guvernul Ciolos, m-am reintors la Comisia Europeana unde lucrez si azi, dar visul meu a ramas in Romania. Vreau sa ma intorc si sa duc la bun sfarsit ceea ce am inceput in 2016.In Parlament vreau sa activez in Comisia pentru Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor a Camerei Deputatilor. Primul lucru pe care il voi face in aceasta comisie este sa initiez o lege pentru deplina utilizare a Cartii Electronice de Identitate si in mediul virtual. Imaginati-va cum ar fi sa ne rezolvam problemele birocratice printr-un click de acasa - fara ghisee, cozi si dosare, iar cei din Diaspora, fara a mai fi nevoie sa stea la cozi la ambasade si consulate.Prin candidatura mea ma alatur viziunii USR PLUS privind digitalizarea Romaniei. Digitalizarea nu este un moft, ci o urgenta. In ultimii ani, am colaborat cu lideri care au pus pe picioare mari sisteme IT guvernamentale. Din pozitia de deputat in Parlamentul Romaniei, imi pun la dispozitie toate aceste conexiuni, precum si competenta dobandita in IT in peste 20 de ani de experienta.Dragi romani din Diaspora, impreuna putem aduce Romania la un click distanta - o Romanie moderna si buna cu oamenii ei. In 5 si 6 decembrie, votul vostru pentru Alianta USR PLUS va crea sansa Romaniei noastre de maine! Acea Romanie normala in care ne dorim inca atat de multi sa ne intoarcem.