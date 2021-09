Ipocrizia AUR: lăudau PNDL 1 și 2, pentru ca mai apoi să ceară ”trântirea” guvernului din cauza PNDL 3 VIDEO

La un pas de bătaie

Scânteia de la care a pornit scandalul dintre USR PLUS și PNL a pornit de la adoptarea programului de investiții Anghel Saligny. Referirea la acest program, comparat cu PNDL, a fost făcută și în moțiunea de cenzură inițiată de către USR PLUS și AUR împotriva guvernului Cîțu.„Fără să instituie criterii clare de selecție a proiectelor, de monitorizare și auditare a acestora, Planul național de investiții „Anghel Saligny” este doar o pușculiță de partid . Pentru punerea în aplicare a acestei scheme de influențare a votului la congresul PNL, Florin Cîțu a demis ministrul Justiției și a numit imediat un interimar care să-i execute ordinele. Îl încurcau procedurile legal-administrative ce trebuiau urmate, așa cum se face într-un stat de drept”, se arată în textul moțiunii de cenzură.Cu toate astea, la doar câteva zile înainte de începerea scandalului dintre USR PLUS și PNL, deputatul AUR Dan Tanasă se arăta într-o interpelare către ministrul Dezvoltării Cseke Atilla, în favoarea programelor PNDL. Concret, deputatul îi cere ministrului să rezolve problema alimentării cu apă în zona de câmpie a județului Mureș și propune, în acest sens, ca soluție, programele PNDL 1 și PNDL 2.„Problema apei potabile putea fi rezolvată prin programele guvernamentale PNDL 1 și PNDLR 2 dar, deși au fost depuse cereri de finanțare, firmele Aquainvest și Aquaserv și-au retras cererile de finanțare de la PNDLR, susținând că lucrarea trebuie efectuată prin Master Plan”, se arată în interpelarea lui Tanasă către ministru.La finalul lunii martie din acest an, chiar după votul din Camera Deputaților privind desființarea Secției Speciale, deputatul AUR Dan Tanasă și deputatul USR PLUS Silviu Dehelean au fost la un pas de bătaie. Aceștia s-au îmbrâncit și s-au jignit, fiind despărțiți ulterior de colegii de partid.„Nu ţi-e ruşine mă măgarule să vii ameninţător spre mine? Că ce? Că ce, mă, paduche? Dispari de aici, păduche, nu auzi ce spun? Îţi ordon să dispari din faţa mea, sa faci paşi. Nu mai strica aerul”, a strigat deputatul AUR către Dehelean.Tănasă ar fi fost deranjat de faptul că deputatul USR i-a reproşat acestuia că îl critică pe ministrul Justiţiei Stelian Ion „Băi, dispari! Îţi ordon să dispari din faţa mea! Marş, mă, de aici, nu te mai uita aşa la mine”, adaugă Tanasă.