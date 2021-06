Irina Tanase, despre chinul indurat de Dragnea in puscarie: "Cea mai mare problema este lipsa de lumina, stau constant intre betoane"

"Nu e bine, e in continuare in puscarie, cu probleme de sanatate netratate. Problema cea mai mare e lipsa de lumina, stau constant intre betoane. Iarna e cel mai rau. Ultima grija e bunastarea detinutului. Acesti oameni sunt acolo pentru ca sunt privati de libertate, nu pentru a fi exterminati. Conditiile sunt rele, mai rele sunt abuzurile. Are si hernie de disc.Nu as vrea sa intru foarte mult in detalii, insa un aspect esential ar fi acela ca toata lumea ar trebui sa inteleaga ca acesti oameni sunt acolo pentru ca sunt privati de libertate. Ei nu sunt dusi spre a fi exterminati, torturati si chinuiti. Pedeapsa lor e de privare de libertate. Conditiile sunt rele si mai rele sunt abuzurile care in cazul nostru au fost si publice"Lui Liviu i se refuza dreptul la ingrijire medicala. Conditiile sunt rele si mai rele sunt abuzurile, ca si in cazul nostru au fost publice. Am avut si un proces. Am castigat in instanta faptul ca dreptul lui la sanatate a fost incalcat.Cu herniile, a solicitat sa poata sa plateasca si sa fie dus sa i se faca un RMN. Nu vreau sa plateasca casa de asigurare. Avea niste dureri ingrozitoare. Abia putea sa vorbeasca de durere. A durat sase luni sa-l duca la RMN", a declarat Irina Tanase la Antena 3.Irina Tanase a adaugat ca Dragnea ar fi intrat in puscarie pentru ca "a pornit razboaie in favoarea poporului cu multinationalele". Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare cu suspendare in dosarul in care a fost acuzat ca a angajat fictiv doua persoane la Directia de Protectia Copilului Teleorman, acestea lucrand de fapt la sediul PSD.