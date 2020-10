INTERVIU Irina Zamfirescu, Active Watch: "Mandatul Gabrielei Firea a fost o agenda de marketing politic si personal. Este vorba de aroganta"

Zamfirescu: In acesti patru ani nu a existat nici un proiect pentru reducerea fenomenului saraciei in Bucuresti

Zamfirescu: Au fost luati ostatici toti angajatii primariei. Eu nu as imparti oamenii din primarie in prietenii actualei administratii si restul.

Zamfirescu: Jocul politic din Consiliul General mi se pare un risc foarte mare pentru viitoarea administratie

In principiu, a fost o agenda de marketing politic si personal, iar toate proiectele si iesirile ei publice au fost aliniate obiectivului "Alegeri 2020". Prioritatea mandatului a fost imaginea Gabrielei Firea, nici macar a partidului.Cred ca principala problema de unde i s-au tras foarte multe lucruri a fost faptul ca s-a izolat complet de absolut oricine nu era in cercul ei foarte apropiat de colaboratori si prieteni. Pe de-o parte, nu a respectat nici macar rigorile minim obligatorii, legale, de conversatie cu orasul, adica dezbaterile si audientele publice. A inchis orice forma de dialog cu organizatiile nonguvernamentale care i se pareau ca ar putea sa ii fie ostile. Si-a creat aceasta bula, in care era inconjurata de oameni care ii confirmau absolut tot ce propunea, fara sa mai aiba nici un puls al realitatii. Avea un departament mare de monitorizare media. Ea isi lua din diverse articole de presa niste pareri pe care doar le desfiinta.Cred este vorba despre aroganta, care nu este doar jignitoare pentru cetateni, putem trece peste asta, dar problema este ca atunci cand tu esti convins ca stii ce este mai bine pentru oameni, de fapt, nu ii mai reprezinti, ci iti creezi in capul tau o lista de probleme, de asteptari, de nevoi ale comunitatii, fara sa fii atenta la comunitate, cum si daca le primeste. In momentul acesta, in care tu nu ai contact cu oamenii pe care ar trebui sa ii deservesti ca administrator public, ratezi foarte multe urgente ale orasului. De aici cred ca au venit majoritatea problemelor din acest oras.Este ceva ce eu nu pot verifica, dar fata de mandatele anterioare, din 2008 incoace, se pare ca a crescut foarte mult volumul de investitii in spitale. Eu nu pot verifica, nu stiu ce se intampla in spitale. Un alt lucru foarte important, din punctul meu de vedere, a fost acea campanie la televizor impotriva violentei domestice. Cred ca a fost printre singurii politicieni din aceasta tara care si-a asumat un mesaj institutional impotriva violentei domestice. Inteleg ca in ultimii patru ani avem un centru rezidential in plus pentru persoanele varstnice si doua adaposturi pentru victimele violentei domestice, dintre care unul inteleg ca nu functioneaza pentru ca nu are avizele necesare. Asta este tot ce a facut in acesti patru ani din acest buget urias.Stiu ca ea se lauda foarte mult cu achizitia de autobuze, este unul dintre proiectele ei cele mai de succes enumerate in campanie. Din punctul meu de vedere, acela nu este un proiect. Aceea este o achizitie, a reusit sa faca un caiet de sarcini, ceea ce, din nou, pentru o institutie cu atatia angajati este putin jignitor. Acela nu este un proiect, din punctul meu de vedere. Daca punea niste benzi dedicate transportului public si puteam sa spunem ca a pus la punct transport public in Bucuresti, da.Intai, aceste proiecte nu sunt sociale, aceasta fiind una dintre problemele mari, din punctul meu de vedere. Administratia Firea nu a facut aproape nimic in domeniul social. In acesti patru ani nu a existat nici un proiect pentru reducerea fenomenului saraciei in Bucuresti. Sunt niste proiecte care nu au atasata o lista de criterii de venit. Sunt oameni de-a valma, cu tot felul de venituri, care pot accesa aceste beneficii, care iau din bugetul social, fara sa fie cazuri sociale. In patru ani de zile, Gabriela Firea nu a reusit sa aduca o locuinta sociala in plus. Stiu ca a anuntat acel santier, dar acele locuinte sunt in faza de proiectare. Pare un cinism extraordinar si o antipolitica sociala sa faci lucrul acesta.Dintre beneficiile pe care le-a acordat de-a lungul anilor, mi se pare absolut vitala acea indemnizatie pentru persoanele cu dizabilitati. Intr-adevar, exista mari probleme financiare in aceste familii. Pe de alta parte, problema pe care a generat-o acest tip de stimulent pentru persoanele cu dizabilitati a facut sa fie mai putina presiune din partea acestor persoane sau organizatii pe celelalte politici din zona cu dizabilitati. La finalul acestor patru ani de zile, noi discutam de zero proiecte de accesibilizare a orasului pentru persoanele cu dizabilitati.Dai un stimulent de 1.000 de lei unui copil cu dizabilitati, dar nu pregatesti orasul pentru momentul in care el va trebui sa acceseze piata muncii. El nu poate accesa piata muncii, pentru ca nu poate iesi din locuinta. El are probleme in accesarea dreptului la educatie, pentru ca ii este foarte greu sa ajunga la scoala. Este vorba de accesibilizarea spatiului, o chestiune ce intra in portofoliul Primariei Capitalei. Daca va uitati la platforma ei electorala din 2016, a promis inclusiv centre de respiro pentru parintii copiilor cu dizabilitati, dar nu s-a intamplat nimic. Dincolo de acest sprijin financiar vital, din punctul meu de vedere, care ar trebui sa ramana mai departe, ea nu a facut acele lucruri vitale, pe care doar ea ar fi putut sa le faca, pentru ca doar o autoritate publica are voie sa intervina in infrastructura orasului si are resursele financiare.O parte dintre proiecte ar trebui sa ramana, dar sa fie regandite. De exemplu, avem o problema de natalitate, dar sa regandim acel proiect pentru a fi dedicat persoanelor cu venituri reduse, persoane care nu ar avea bani sa acceseze fertilizare in vitro in regim propriu. Unele dintre proiecte ar trebui recalibrate si regandite, iar beneficiarul sa fie o persoana care sa aiba nevoie de sprijinul financiar al primariei.Cred ca este una dintre cele mai complicate situatii administrative din tara aceasta. Eu, in acest moment, ma astept de la actualul primar sa imi explice care este regimul juridic al acestor companii. Exista o decizie definitiva in instanta care spune ca au fost infiintate neconform cu legea, dupa care au mai fost odata trecute in Consiliul General cu alta majoritate. Este o mare ambiguitate. Eu nu stiu sa va spun daca ele functioneaza sau nu respectand rigorile legii. Trebuie sa clarificam cum stam cu modul lor functionare. Cu privire la ce ar trebui sa facem mai departe, habar nu am.Din activitatea de monitorizare, pot sa va spun ca sunt niste entitati, majoritatea coplesitoare, eminamente obscure. La sedintele de Consiliu General au existat foarte multe cerinte ale consilierilor generali sa vina directorii acestor companii si sa explice diverse lucruri ce tine de functionarea lor. Directorii au refuzat ani de zile sa vina in fata consilierilor. Exista companii absolut fantomatice, precum cea pentru turism sau pentru voluntariat si protectie civila. Daca va uitati pe site-ul lor, au cate o activitate in trei ani. Trebuie sa ne fie foarte clar ce a facut fiecare din aceste companii in anii de la infiintare, inainte sa luam o decizie referitoare la desfiintarea lor. Trebuie sa analizam si bugetul pe care l-au consumat in acesti ani.Temerea mea cea mai mare este ca noi, in ultimii trei ani, am stat intr-un limbo cu privire la aceste organizari administrative. Deci, primarul Gabriela Firea nu a facut nimic doi ani de zile, incercand sa infiinteze aceste companii si amanand proiecte majore ale Capitalei. Daca ne apucam de procesul invers, prin care ne apucam sa le desfiintam, mi-e frica sa nu dureze la fel de mult. Lucrurile ar trebui sa se desfasoare in paralel. Sa se ia o decizie foarte repede cu privire la aceste companii si sa nu mai asteptam cu proiectele in oras pana se clarifica situatia lor. Fie ar trebui sa fie un proces foarte rapid, ceea ce nu stiu daca se va intampla, legal vorbind, fie sa fie un proces dublat de proiecte in oras. Sa nu asteptam dupa lamurirea situatiei juridice a companiilor si sa stam cu orasul asa.Cu privire la cat ar costa, nu stiu ce sa va spun, dar in momentul de fata ne costa foarte mult ca ele exista.In plus, ar trebui trecute in revista diverse alte institutii infiintate de Primaria Capitalei. Companiile municipale nu sunt singurele institutii infiintate. Exista Teatrul " Stela Popescu ", un centru pentru tineret si unul pentru persoanele varstnice. Nu spun ca aceste institutii trebuie desfiintate, ci ca trebuie vazut in ce masura aceste multe institutii chiar fac treaba, chiar aduc plus valoare comunitatii si e necesara existenta lor. Poate este nevoie sa consolidam alte institutii care dubleaza activitatea lor.Stiu ca pe documente au fost identificate niste relatii intre cei din conducerea companiilor munciipale si familia primarului. Daca acolo au existat concursuri pentru ocuparea functiei, este dificil de inlaturat astfel de oameni. In mod cert, ar trebui sa existe niste criterii de ocupare a functiei respective. Nu cred ca trebuie sa avem ca prioritate sa indepartam apropiatii Gabrielei Firea sau cei care i-au facut favoruri le-a lungul vietii. Trebuie sa incercam sa vedem daca oamenii acestia sunt in functiile potrivite si daca au pregatirea necesara sa faca fata problemelor din domeniile pe care le coordoneaza. In momentul de fata, eu nu as imparti oamenii din primarie in prietenii actualei administratii si restul.Din punctul meu de vedere, au fost luati ostatici toti angajatii primariei pe care i-a gasit acolo Gabriela Firea si li s-a impus un model, centralizat, in care comunicarea trebuia sa plece doar din biroul edilului Firea. Oamenii au fost nevoiti sa se adapteze unui stil de guvernare extrem de centralizat. Ar trebui sa existe o relaxare din partea noii administratii in momentul in care intra in primarie si sa nu plece de la premisa ca oamenii aceia le sunt dusmani. Sunt convinsa ca sunt multi oameni competenti. Eu cred ca optim ar fi sa existe aceasta evaluare conforma cu pregatirea si cu portofoliul de activitati de pana acum, sa nu existe filtrul "a fost sau nu in proximitatea Gabrielei Firea".Pentru mine este foarte clar ca city managerul are o problema de competenta. Poti evalua aceste lucruri, poti vedea punctual care era fisa lui de post si ce a facut efectiv. Consider ca unul dintre criteriile de evaluare trebuie sa fie si modul in care a relationat cu presa, cu cetatenii in acesti patru ani. Cred ca majoritatea oamenilor prezentati de primarul ales ca facand parte din acea "caracatita" vor pleca singuri, pentru ca criteriile care i-au adus in aceste functii au fost cu totul altele. Sunt convinsa ca exista oameni pusi in functii strict in virtutea acestor prietenii. O sa se schimbe, insa, modelul administrativ. Dorinta mea este ca noul model administrativ sa fie unul centrat pe competente si pe facut munca in oras. Nu sunt foarte pesimista ca o sa aiba mult de munca cu acesti oameni din esalonul unu, in pozitii de conducere. E clar ca o sa fie un mediu ostil, iar daca vor ramane, nu o sa faca fata unul nou model administrativ, daca il vom avea.Zamfirescu: Nu plecam de la premisa ca institutia e plina de persoane aservite fostului primar, puse pe sabotat noua conducereMie imi este foarte teama de dinamica dintre viitoarea conducere si angajatii primariei. Mi se pare ca ar trebui calibrat foarte mult discursul din partea viitoarei conduceri, astfel incat sa ne fie clar tuturor, inclusiv angajatilor din primarie, ca nu se va instaura o noua dictatura acolo, ca nu plecam de la premisa ca acea institutie e plina de persoane aservite fostului primar, puse pe sabotat noua conducere.Prima dintre provocari va fi sa regleze relatia dintre noua conducere si angajatii de acolo, pentru ca a fost un discurs ostil in campania electorala. Eu am simtit ca unii oameni au fost nedreptatiti prin acest discurs al urii impotriva Gabrielei Firea.A doua provocare este sa se dezvolte reflexul invers a ceea ce a incercat Gabriela Firea in ultimii patru ani. Ar trebui ca noua conducere sa dezvolte reflexul transparentei si deschiderii catre cetateni. Noua, in momentul de fata, ne lipsesc foarte multe informatii publice, foarte multe contracte. Uneori ne lipsesc chestiuni banale, precum dispozitii de primar. Cred ca este foarte important ca noua administratie sa schimbe mindset-ul oamenilor din primarie care pana acum, practic, la cum au aratat lucrurile, erau incurajati sa isi tina domentele in calculator. Ar trebui sa avem toate documentele publice, sa avem toata deschiderea catre cetateni.Vine iarna, iar una dintre prioritati ar trebui sa fie gasirea unor solutii pentru persoanele fara adapost, pentru cei care nu isi permit cheltuielile de incalzire. Sunt niste urgente speciale de care primaria nu s-a ocupat de foarte mult timp si s-au acutizat. Cred ca ar trebui sa fie prioritatea zero, pentru ca discutam de vietile unor oameni.Bininteles, partea de caldura si apa calda, ar trebui crescuta eficienta institutiilor de a interveni in cazul avariilor. Cred ca este foarte importanta chestiunea scolilor in acest context pandemic. Scolile sunt la primariile de sector, dar problema educatiei este la Primaria Capitalei si ar trebui gandite niste planuri mai coerente legate de modul in care se desfasoara activitatea in scoli, respectiv in spitale.Din pacate, nu am avut niciodata un interlocutor in administratia Firea. Am incercat sa initiem in anul 2016 un dialog pe marginea problemelor sociale si ale transparentei si bunei guvernari. Incercarea noastra de a construi alaturi de primarie s-a transformat intr-un demers de reactia rapida impotriva primariei, din pacate. Avem rapoarte cu recomandari referitoare la zona sociala, buna guvernare si mobilitate urbana. Avem mai multe initiative in zona sociala, pentru ca este abandonata de Primaria Capitalei din 1990, pentru ca nu am avut pana acum proiecte sustenabile care sa isi propuna sa reduca fenomenul saraciei in Bucuresti. Avem propuneri concrete pe care le poate face primaria.Calitatea vietii s-a degradat extraordinar in ultimii ani in Bucuresti, iar faptul ca acum avem niste valori de poluare acceptabile este datorita pandemiei. Parcurile din Bucuresti au ajuns niste parloage. Este foarte mult de munca, pentru ca trebuie sa recupereze mai mult de patru ani. Ar trebui remodelata si revizuita infrastructura orasului. Urmatorii patru ani nu mi se par foarte multi raportat la cata treaba ar trebui fi facuta. Tocmai de accea este important sa nu ramanem incremeniti in reconfigurarea administrativa.Nu e vorba de minusuri, e vorba de un risc pe care eu il simt in ceafa. Mi-e frica de aceasta coalitie USR -PLUS- PNL . Ma uit la ce se intampla inclusiv in structura USR-PLUS, dar sa mai adaug si PNL? Unul dintre riscuri mi se pare aceasta coalitie, unde ar putea oricand sa existe o ruptura si sa nu se mai bazeze pe majoritatea Consiliului General. Jocul politic din Consiliul General mi se pare un risc foarte mare pentru viitoarea administratie, cu atat mai mult cu cat Nicusor este independent si trebuie sa pastreze relatia cu toate aceste trei partide diferite.In primul rand, jocul politic poate defecta functionarea orasului, pentru ca este posibil sa ramanem fara majoritate certa in Consiliul General, apoi vedem cum se zbate ca nu poate sa treaca proiectele. In al doilea rand, deja ne consuma foarte mult timp si energie discutia politica. Mi-e frica ca aceasta primarie sa fie consumata mai mult de negocieri politice decat de discutii institutionale. Acesta mi se pare cel mai mare risc pentru primarie.Noi ne vom scoate de la sertar propunerile de acum patru ani si incercam sa ne prezentam cu ele din nou in fata Consiliului General, pentru ca, politic vorbind, este mai important decat primarul. Comportamentul nostru de monitorizare si de sesizare a derapajelor va ramane, pentru ca este nevoie.