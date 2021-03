Deputatul Bulai critica decizia lui Iohannis de a o propune pe Oana Stanciulescu, apropiata lui Rares Bogdan, la CNSAS: "Consider aceasta propunere ca fiind inoportuna"

"Consider aceasta propunere ca fiind inoportuna", a scris deputatul USR -PLUS, Iulian Bulai, pe pagina sa facebook, dupa ce G4Media a relatat ca Oana Stanciulescu a fost validata pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS).Fosta jurnalista la Antena3 si apoi la RealitateaTV, Oana Stanciulescu a criticat dur o lege care sanctiona promovarea legionarismului, fiind sanctionata apoi in 2016 de mai multi reprezentanti ai societatii civile, cand PNL a incercat sa o trimita ca membru in Consiliul de Administratie al TVR.In urma cu o zi, comisiile juridice parlamentare reunite au avizat favorabil candidatura Oanei Stanciulescu, propusa de presedintele Klaus Iohannis pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS).Fosta jurnalista a fost recuperata de eurodeputatul Rares Bogdan la RealitateaTV, pe vremea cand el controla aceasta televiziune. Dupa ce Rares Bogdan a intrat in PNL, Oana Stanciulescu l-a insotit permanent in periplul campaniei sale electorale pentru alegerile europarlamentare.Rares Bogdan se numara printre apropiatii presedintelui Klaus Iohannis, astfel ca din interiorul partidului curg speculatiile privind sensul nominalizarii Oanei Stanciulescu la CNSAS.