Iulian Bulai, luat peste picior în sute de comentarii la o postare despre o nuntă la care "nimeni nu i-a rupt miresei rochia minunată": "Asta e la viol, mămică!"

„România se schimbă sub ochii noștri. Vezi asta la o nuntă, de exemplu. La nunta minunată la care am participat aseară.Nimeni nu a furat mireasa și nici nu i-a rupt rochia minunată. Nimeni nu a fumat înăuntru. Niciun om beat. Nicio îmbrânceclă între oaspeți. Nimic trivial din folclorul de nuntă tradițională.Băile au rămas impecabile după 8 ore de petrecere. Muzica a fost minunată cu ritmuri din est și din vest. O mulțime de tătici cu copiii în brațe. Nicio sticlă spartă. Majoritatea nuntașilor erau majoritari dintr-o comună din Iași. Jumătate oameni din sat, un sfert săteni plecați de mulți ani în străinătate, un sfert tineri absolvenți cu job și familie.Toată seara am rămas absorbit de toată această atmosferă minunată și naturală pentru un cuplu de oameni faini.De unde schimbarea asta? Oare de la străzile comunei asfaltate toate până la ultima uliță?Nicidecum. Acești oameni veneau dintr-o comună cu gimnaziu/ liceu privat (confesional) de la 1897, de unde oamenii au migrat masiv în străinătate în ultimii 30 de ani. Răspunsul: educație predată din generație în generație. Investiții în școală șiormare umană. În ultimii 120 de ani. Cam așa arată România educată din rural din Moldova.Întrebare: cum ajută PNDL fenomenului de mai sus?”, a relatat Iulian Bulai pe Facebook.Postarea deputatului a atras numeroase comentarii în care oamenii îl iau peste picior pe Bulai.„Proaste anturaje ai avut până acum! Asta cu ruptul rochiei e la viol, mămică! În sfârșit ai ajuns la nunta care trebuie! Să nu zici că pe cal te-ai dus, de ai ajuns atât de târziu la civilizație”, comentează o femeie.„Beyyy băiete,spune drept de câte ori ai căzut în cap din schinarea calului?,,,ești belea de belea”, scrie o altă persoană."Majoritatea nuntașilor erau majoritari dintr-o comuna". Ma băiatule, vin la București și te iau la palme! Mi-ai rupt retina!”, îl „amenință” o altă doamnă pe Bulai.„Bulica, ce fumezi mamica, ca sa stim si noi? Acu', nu stim pe la ce nunti ai fost tu si ai vazut chestii d-astea, dar sa stii ca furatul miresei este o traditie. Bine, tu nu prea ai de unde sa stii ca impleteai balonase colorate”, susține o altă persoană.