Iulian Bulai : "Ludovic Orban ar oferi mai multa stabilitate actului de guvernare. Poate am gresit in decembrie"

Intrebat daca Ludovic Orban-premier ar fi o varianta buna pentru a depasi criza din coalitie, Iulian Bulai a raspuns: "L-am cunoscut mult mai bine pe Ludovic Orban in ultimele patru luni si iti dai seama de faptul ca poate ca noi am gresit in decembrie, cand am spus fara Ludovic. Domnul Orban este un om cu o experienta politica uriasa. Mai este un fenomen pe care l-am remarcat: exista sincope in actul guvernarii, atunci cand puterea executiva nu este detinuta de catre aceeasi persoana care detine puterea politica in cadrul partidului cel mai mare din coalitia de guvernare care da premierul.De asta, problema pe care o discutam nu este despre Vlad si despre USR, este despre conflictul intern din PNL si campania interna care se desfasoara in lumina Congresului PNL din toamna. De aceea, noi credem ca este important sa avem o strategie de stabilitate si de ce nu, sa vina un alt premier de la PNL, acceptat de tot partidul si de ce nu, chiar si premierul Orban care, in opinia noastra sau in opinia mea, sa nu zic a intregului partid , ar oferi mult mai multa stabilitate guvernarii, pentru ca nu ar mai exista aceste sincope de putere".Vicepresedintele USR PLUS este de parere ca premierul Florin Citu a comis un act de agresiune cand l-a demis pe Vlad Voiculescu din postul de ministru al Sanatatii, fara sa se consulte cu partenerii de coalitie.El mai spune ca optiunea iesirii de la guvernare nu exista : "Decizia este unanima in randul ministrilor USR PLUS cu privire la lipsa de incredere fata de premierul Citu, dar nu exista optiunea de a iesi de la guvernare, pur si simplu, am primit acest mandat, mergem inainte, facem reforme, rezolvam aceasta criza si guvernam tara".