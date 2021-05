Iulian Bulai, razboi deschis cu Vosganian si Uniunea Scriitorilor: Ati ramas in continuare un aparator de slugarnicie si comunism

"Uniunea Scriitorilor din Romania (USR) este suparata pe mine. Prin vocea vicepresedintelui revolutionar Varujan Vosganian. Pentru ca nu am vrut sa votez o indemnizatie de merit unei doamne poet, care a scris o poezie omagiala la adresa lui Ceausescu. Doamna respectiva a avut 30 de ani de libertate sa se delimiteze de acel text si sa explice situatia - lucru care nu s-a intamplat.Sa fie clar: Uniunea Scriitorilor din Romania trebuie sa-si transparentizeze deciziile si sa scape de trecutul comunist. La fel trebuie sa faca si Academia Romana. Noi, cei de la USRPLUS , ne opunem premierii celor care, in plina dictatura comunista, in loc sa arate curaj si asumare - ca doamna Doina Cornea, de exemplu -, au aratat lasitate si slugarnicie, aducand ode partidului si dictatorului.Nu voi incepe o vanatoare de vrajitoare si, la 30 de ani de la Revolutie, nimeni nu cred ca trebuie pedepsit pentru ce a scris pentru sau despre Nicolae Ceausescu . Dar nici nu putem premia lasitatea, obedienta si scrierile omagiale fata de comunism si fata de dictator.Voi proceda la fel in continuare. Cu dorinta ca atat Uniunea Scriitorilor din Romania, cat si Academia Romana, sa intre in secolul XXI. Sa se delimiteze de comunism si neocomunism si sa actioneze in consecinta.Sa fiti pe pace, domnule Vosganian. Credeam ca am vazut totul dupa patru ani in Parlament cu dumneavoastra sustinandu-i pe Dragnea si neocomunistii de la PSD . Uite ca am gresit.Ati ramas in continuare un aparator de slugarnicie si comunism. Cu asemenea revolutionari de oportunitate, nici nu ma mai mir ca suntem aici dupa 30 de ani de libertate!", a scris acesta pe Facebook.Replica lui Vosganian nu s-a lasat multe asteptata."Carmen Bendovski si Liviu Mihaiu dixit 🙂 Cine are urechi de auzit, sa auda.Iulian Bulai socoteste ca, luandu-i apararea doamnei Daniela Crasnaru, am ramas "un aparator de slugarnicie si comunism". N-are importanta ca eu am fost arestat ca sa-l scap pe el (fara sa reusesc) de comunism la varsta la care el si ai lui ridicau, la comanda, panouri colorate in Piata Victoriei ca in comunismul de sorginte nord-coreeana. N-are importanta ca la varsta la care el, vajnicul anticomunist, isi facea stagiatura la Ambasada Romaniei din ... China, doamna Crasnaru, suspectata de pro-comunism, apartinand unei familii de deportati, obtinea doua premii nationale pentru poezie. Iulian Bulai vrea ca, asa cum altii ne-au epurat de capitalism, sa ne epuram, cu aceleasi mijloace, de comunism. Adica tot cu fanatism, cu dovezi nedovedite, cu dispret fata de om si fata de valoarea creatiei sale.Nu mai trebuie sa adaug nimic la comentariile pe care dl Bulai le-a primit pentru postarea sa necuviincioasa si care, daca ar avea putina smerenie, i-ar putea folosi drept o severa lectie. Evoc aici doar doua comentarii, pe care le redau in intregime, al doamnei Carmen Bendovski si al domnului Lucian Mihaiu.C.B.: "Domnule Bulai, nu intru intr-o discutie pe fond - aceasta nu poate fi purtata pe facebook. Nici nu ma intereseaza conflictul dvs. cu Vosganian care, in paranteza fie spus este un scriitor tradus in peste 20 de limbi, nu doar un fost politician. Dar de la un partid reformator ma astept sa nu confunde Academia Romana cu Tribunalul Poporului din anii '50. Niciun parlamentar nu are ce cauta in comisiile Academiei Romane, oricare ar fi menirea acestora.Academia, universitatile, institutiile de cultura, creatia in general trebuie sa fie libere de orice ingerinta doctrinara sau precept moral impus de terti. Este jenant sa insistati ca cineva sa devina obiectul moralei publice pentru o/una bucata poezie omagiala. Si imatur politic. Si contrar cutumelor democratiilor reale si avansate, in care politicienii nu voteaza poeti, ci legi in interesul public imediat si de viitor al cetatenilor. Daca vreti sa reformati democratia romaneasca, incetati mai intai de toate politizarea culturii. Nu dati semne ca o faceti, partidul dvs. este, pentru a da si alt exemplu, de acord ca ICR sa intre in subordinea directa a guvernului.Este inadmisibil, cata vreme cabinetul este expresia politica cea mai pregnanta in randul institutiilor statului democratic. Poate ne explicati de ce ati fost de acord cu aceasta masura si cum reuseste guvernul in care partidul dvs. este parte, sa dea ordonante de urgenta pe genunchi, incoerente legal si care au lasat ICR decapitat. Personalul nu isi ia salariile, proiectele sunt inghetate, contractele din tara si strainatate neonorate."L.M.: " Cand gresesti si esti pafarist, recunosti si-ti ceri scuze. Vanitatea ridicolului politic in care te zbati te face sa devii si mai RIDICOL. E ca si cd nu ti-ai vota guvernul pt ca tatal lui Orban a fost securist. Fix acelasi tip de logica. Si la anticomunism trebuie sa te pricepi....mai ales cand votezi impotriva muzeului victimelor comunismului."Presedintele Comisiei pentru Cultura a venit ulterior cu un nou raspuns."Domnul Varujan Vosganian continua sa isi justifice actiunea de aparare a unei doamne care a scris poezie omagiala in comunism. L-am combatut cu argumente. El cere mai departe ajutorul unor camarazi care m-ar putea intimida. E dreptul lui democratic. Respect asta.Ii multumeste lui Ion Cristoiu pentru ajutor in delegitimarea actiunii mele. Am notat. Si am deschis cartea "Antologia Rusinii", de Virgil Ierunca. Cartea ii prezinta pe autorii, jurnalistii si publicistii care au adus ode partidului comunist, dictaturii si lui Nicolae Ceausescu.Pe aceeasi pagina cu doamna de la care a inceput dezbaterea - cea cu poezia ca oda adusa conducatorului -, se gaseste si Ion Cristoiu, cu laude la adresa societatii multilateral dezvoltate.Sa rad, sau sa plang?Dupa 30 de ani de democratie , tot ei sunt formatori de opinie.Stop joc. Acesti oameni trebuie sa faca un pas in spate. Sau cel putin sa nu fie premiati.Eu asta mi-am asumat si ma voi tine de cuvant!PS: "Virgil Ierunca sperase, probabil, ca, intr-o buna si demna zi, pentru intelectualitatea romaneasca numele inventariate de el in Antologia rusinii sa reprezinte un exemplu de neurmat pentru viitorii scriitori si artisti. Din nefericire, timpul nu i-a dat dreptate. Multi dintre scribii rusinii s-au regasit si dupa revolutie in pozitii-cheie in politica, mass-media sau diplomatie." - textul de pe coperta cartii "Antologia rusinii", de V. Ierunca", a scris acesta.