Iuteala de mana si nebagarea de seama

Daca am mari indoieli ca proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc a facut parte din aceasta categorie si cred sincer ca a fost o mostra de prostie la vreme de pandemie, in privinta proiectului tot al UDMR privind prelungirea la 5 ani a mandatelor primarilor, presedintilor de CJ si consiliilor, am certitudinea ca face parte din categoria tentativelor de tun politic.Proiectul a trecut tiptil, prin adoptare tacita, de Camera si in Senat are deja raport pozitiv in Comisia de administratie publica. Sansele sa treaca sunt mari pentru ca PSD, puternic in Senat, il sustine, iar opozitia reala la acest proiect vine doar din partea USR.PNL s-a abtinut in comisie, intr-o miscare de tip gaina fugarita de cocos: daca fug sunt proasta, daca ma opresc sunt "usoara", deci mai bine ma impiedic.Proiectul acesta este un cadou pe care fiecare partid il ofera propriilor primari, dar e foarte toxic pentru electorat.Argumentul oficial principal al celor care sustin aceasta prelungire a mandatului primarilor este ca acestia au nevoie de mai mult de 4 ani pentru a-si pune in practica planurile: "Experienta celor trei decenii de administratie locala releva faptul ca nevoia uriasa de investitii locale in Romania este aproape imposibil de acoperit in mandate de cate patru ani, acolo unde nevoile de finantare sunt pe termen lung, iar fondurile europene, modalitatea optima de finantare a programelor de dezvoltare locala, sunt supuse unui calendar bugetar de 7 ani".Fals! Oamenii stiu bine ce e fezabil in 4 ani si ce nu. Si vor sa fie facut in 4 ani ce e fezabil, iar ceea ce nu e sa fie macar inceput. Si daca e asa, un proiect inceput este un argument de realegere.De fapt, este vorba despre profit si despre eternizarea primarilor in functii. In cinci ani ai tot timpul din lume sa-ti creezi propria retea de putere care sa te faca invincibil, cu atat mai mult cu cat alegerea primarilor ramane intr-un tur de scrutin si sunt ferm convinsa ca majoritatea PSD-PNL-UDMR nici nu se gandeste sa schimbe sistemul.Combinatia intre mandatul de cinci ani si algerea intr-un tur face practic primarul in functie sau presedintele de CJ aproape de neinvins, daca nu se intampla ceva cu totul si cu totul exceptional. Dar si sa se intample, in 5 ani e timp sa-ti scoti banii din campanie si sa faci un profit consistent.Aceasta prelungire a mandatelor nu va face decat sa accentueze feudalizarea Romaniei si va face aprope imposibila schimbarea celor in functie.Daca e vreo analogie cu mandatul presedintelui, aceea ar trebui sa functioneze in sensul revenirii mandatului prezidential la 4 ani. Eu cred ca prelungirea la 5 ani, pe care Adrian Nastase si-a facut-o cadou la modificarea Constitutiei, fara sa stie ca nu va fi pentru cine se pregatea, a fost o imensa eroare care a stricat intreaga arhitectura constitutionala si a dus la toate crizele fara de sfarsit prin care trecem.Asa a fost gandita Constitutia, cu o primenire generala la 4 ani din care sa izvorasca un nou legislativ si un nou executiv bicefal - presedinte premier. In logica aceasta sunt gandite si atributiile partajate ale desemnarii/investirii premierului. Cand s-a stricat aceasta logica, s-a stricat tot echilibrul politic si de atunci o tinem tot in ani electorali si tot in scandaluri.In plus, 5 ani de zile pare prea mult pentru politicienii romani. Fara a fi produsul unei societati cu democratie metabolizata, oamenii politici se pot imbolnavi usor de putere, mai ales la cel mai inalt nivel. Si inca in cazul presedintelui avem totusi o limitare a mandatelor. Primarii si presedintii de CJ pot fi, in aceste conditii, pe viata. Cu asta ne vom alege din cauza iutelii de mana a UDMR-PSD-PNL si a nebagarii noastre de seama.