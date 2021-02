Atac salbatic al unui deputat AUR la adresa fiului fostului lider PNT Ion Ratiu: "Face de ras familia acest retardat!"

Dumitru Viorel Focsa, deputat AUR de Constanta , a reactionat prin cuvinte jignitoare la adresa lui Nicolae Ratiu, fiul fostului fruntas taranist Ion Ratiu.Nicolae Ratiu le-a cerut diplomatic liderilor AUR sa nu mai foloseasca imaginea lui Ion Ratiu in scop promotional. Reactia deputatului AUR a venit exact la mesajul publicat pe Ratiu Democracy Center, dupa ce o doamna saluta luarea de pozitie a fiului lui Ion Ratiu.Dumitru Viorel Fosca a scris ca decizia "era morala si corecta dupa morala USR ". In plus, deputatul AUR adauga:"Noaptea mintii! Face de ras familia Ratiu acest retardat!".Intre timp, deputatul a sters comentariul sau. Focsa, de profesie inginer, este la primul mandat de deputat in Parlamentul Romaniei.Nicolae Ratiu le-a atras atentia celor de la AUR ca tatal sau n-a sustinut niciodata idei care sa incurajeze discriminarea si excluziunea."Solicit partidului Alianta pentru Unirea Romanilor sa stearga postarea in care imaginea lui Ion Ratiu este utilizata alaturi de identitatea vizuala a partidului AUR si sa evite in viitor orice astfel de asociere a lui Ion Ratiu cu simbolurile, doctrina si imaginea partidului. Ion Ratiu nu a sustinut niciodata pozitii bazate pe discriminarea semenilor cu credinte, valori, principii sau indicatori identitari diferiti (etnie, religie etc.). Ion Ratiu a sustinut o societate democratica deschisa, toleranta, unita, in defavoarea propagarii unor idei care dezbina si incita la ura", precizeaza Nicolae Ratiu in mesajul sau.