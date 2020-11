Kelemen Hunor cere demisia Ministrului Muncii: Nu cunoaste realitatea. Ii acord nota 1

"Am citit declaratia ministrului Muncii despre problemele legate de salarizarea angajatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Potrivit doamnei ministru, incasarea salariului de catre presedintele Consiliului Judetean trebuie sa reprezinte o garantie ca angajatorul - Consiliul Judetean - are fonduri si pentru achitarea salariilor angajatilor. In consecinta, doamna ministru a decis ca ar fi logic sa initieze o petitie in acest sens", afirma Kelemen Hunor.Liderul UDMR critica aceasta initiativa si spune ca, initial, a crezut ca "este vorba despre o gluma mai putin reusita"."Adica, un ministru, in loc sa se ocupe de rezolvarea problemelor din sistemul de protectie sociala si sa-si asume responsabilitatea functiei ministeriale, lanseaza petitii si impinge responsabilitatea dincolo de limita bunului simt. Imi este foarte clar ca doamna ministru nu cunoaste legislatia in vigoare, nu cunoaste nici realitatea si nu isi asuma pe deplin raspunderea functiei pe care o detine. Din punct de vedere politic, juridic si moral nu pot decat sa ii acord nota 1. Singura solutie acum este inaintarea demisiei sau demiterea imediata a doamnei ministru. Mergand pe logica doamnei ministru pot sa consider ca, daca ea si-a incasat salariul, inseamna ca sunt bani si pentru cresterea pensiilor si pentru dublarea alocatiilor", a sustinut Kelemen Hunor.Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru , a anuntat pe 30 octombrie ca a initiat o petitie pentru dreptul la salariu al angajatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.Intr-o postare pe Facebook , Violeta Alexandru argumenteaza ca incasarea salariului de catre presedintele Consiliului Judetean trebuie sa reprezinte o garantie ca angajatorul - Consiliul Judetean - are fonduri si pentru achitarea salariilor angajatilor."M-am hotarat sa initiez Petitia pentru dreptul la salariu al angajatilor din aparatul propriu al DGASPC-urilor. Petitia 'Salariul presedintelui Consiliului Judetean se incaseaza dupa ce se platesc salariile angajatilor!' sustine revendicarile salariatilor din aparatul propriu al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului adresate ordonatorului de credite care trebuie sa le plateasca salariile. Daca presedintele Consiliului Judetean si-a incasat salariul in aceasta luna inseamna ca sunt bani pentru salarii. Cer sa li se plateasca si oamenilor salariile", a transmis Violeta Alexandru.