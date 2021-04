Kelemen Hunor: "Coalitia trebuie sa mearga mai departe. Nu vad motive pentru o alta formula de guvernare"

"Este decizia si competenta, atributul constitutional exclusiv al premierului, nu se comenteaza, ci se anunta si se aplica. Deci, din acest punct de vedere, prea multe comentarii n-as vrea sa fac. Sigur, au fost mai multe motive si multe momente care au dus la aceasta decizie a premierului. Coalitia trebuie sa mearga mai departe, ca noi ne-am asumat responsabilitatea pentru toata tara. Nu vad motive pentru o alta formula de guvernare si coalitia nu s-a format pentru un singur om, nu s-a format pentru un singur partid . Guvernul are la baza un acord de coalitie, un program de guvernare si niste deziderate mari, importante pentru tara. Deci, asteptam nominalizarea unui nou ministru si mergem mai departe, nu trebuie nici sa ne panicam, nici sa ne bucuram, este decizia premierului pe care eu il respect si il sustin", a afirmat vicepremierul.Liderul UDMR a aratat ca o noua nominalizare pentru functia de ministru al Sanatatii ar trebui sa vina cat mai rapid, astfel incat coalitia sa mearga mai departe."Nu ar fi o problema (sustinerea unui alt ministru de catre UDMR - n.r.), asta este treaba USR PLUS, sa vina cu o alta nominalizare , cu o alta persoana si, daca premierul accepta, daca presedintele accepta si semneaza decretul, atunci sigur ca s-a si rezolvat problema, Ar trebui sa vina cat mai rapid cu o alta nominalizare si coalitia trebuie sa mearga mai departe.Avem deziderate mari, responsabilitati uriase si nici nu trebuie macar sa incetinim ritmul, sa ne impiedicam pe o remaniere care se face in orice guvern si este treaba premierului", a argumentat vicepremierul Kelemen Hunor.Premierul Florin Citu l-a revocat din functie, miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , anuntand ca interimar la conducerea ministerului va fi vicepremierul Dan Barna Totodata, seful Executivului a demis-o pe Andreea Moldovan din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii.