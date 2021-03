Kelemen Hunor anunta ca se va face un recensamant al ursilor: "Nu am fost alesi de ursi, am fost alesi de oameni"

"In primul rand, trebuie sa vedem cat de mare este populatia de ursi . In acest moment nimeni nu stie. Sunt evaluari diferite. Ministerul Mediului va face un "recensamant" al populatiei de ursi si vom vedea daca sunt 6.000, 6.500, 7.000, 7.300, fiindca oricum este o populatie mult mai mare decat habitatul pentru acest animal", a declarat Kelemen Hunor la Digi 24 El a mai spus ca solutiile trebuie sa fie corecte pentru ambele tabere: "hai sa spunem asa, corecte si din punctul de vedere al populatiei de ursi, dar si din punct de vedere al locuitorilor in zonele unde traiesc si ursii, mai ales in Harghita, Covasna, Mures, Brasov, Prahova, Sibiu".