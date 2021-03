Vicepremierul Kelemen Hunor: "M-as vaccina cu AstraZeneca fara nicio problema"

"Decizia fiecarui stat in ceea ce priveste vaccinarea cu AstraZeneca este o decizie suverana si in functie de evolutie si in functie de evaluarile specialistilor. La noi, concluzia a fost ca daca specialistii, oamenii de stiinta la noi spun ca nu exista probleme cu loturile care au ajuns in Romania, foarte putine reactii adverse si putem continua, atunci noi am acceptat si trebuie sa acceptam parerea specialistilor. Nu politicienii trebuie sa decida neaparat daca un vaccin este bun sau nu", a spus el la RFI, potrivit Mediafax. Vicepremierul se arata convins ca dupa evaluarea Agentiei Europene "lucrurile vor continua, este vorba despre un vaccin de noua generatie si daca facem un calcul cate doze au fost administrate si cate efecte adverse au fost, atunci vom vedea ca daca au fost probleme cu cateva loturi, dar in mare parte lucrurile stau bine".Intrebat daca s-ar vaccina acum cu AstraZeneca, Kelemen Hunor a raspuns: "Fara nici o problema". Foarte multi colegi de-ai mei care au primit acest vaccin au avut doar eventual o febra usoara o zi si cam atat, deci nu au fost reactii adverse. Si la Pfizer, eu am avut o reactie foarte usoara, de 37,7-38 de grade o zi si cam asta a fost reactia. Deci in orice moment m-as vaccina si cu AstraZeneca si cu Pfizer si cu Moderna si cu Johnson&Johnson", a mai spus vicepremierul.Agentia Europeana a Medicamentului este asteptata sa ia o decizie, joi, dupa ce mai multe state au suspendat administrarea acestui ser, din cauza unor posibile reactii adverse severe.