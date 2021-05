Kelemen Hunor despre intrarea UDMR la guvernare: "A fost o decizie buna, rezultatele sunt bune"

"Au trecut 150 de zile de cand acest Guvern este in functiune. Astazi am avut o dezbatere in CRU si cu totii am fost de acord ca a fost o decizie absolut buna si chiar fireasca sa intram in aceasta coalitie si sa participam la guvernare impreuna cu PNL si USR PLUS ", a declarat Kelemen Hunor, dupa sedinta Consiliul Permanent al UDMR.El s-a declarat multumit si de activitatea ministrilor UDMR."In aceasta perioada de 152 de zile de cand aceasta echipa este la guvernare am luat decizii importante, am pregatit decizii importante si sunt sunt convins ca in ceea ce priveste PNRR, cat si lupta impotriva COVID, rezultatele sunt bune. Sunt multe, multe alte decizii de etapa pe care noi le-am luat si cu care eu sunt multumit. Sunt multumit cu echipa noastra guvernamentala, cu ministrii UDMR, fiecare are o performanta buna, initiative bune si chiar in ceea ce priveste reformele, merg intr-o directie potrivita", a mai spus Kelemen Hunor.Kelemen Hunor a declarat ca nu e nicio problema daca PSD va depune o motiune de cenzura, pentru ca asa e democratic si constitutional, dar considera ca aceasta nu va trece la vot."E un instrument constitutional, si noi am depus in fiecare sesiune parlamentara cate o motiune si daca nu aveam sanse. Eu inteleg acest lucru, e aproape obligatoriu pentru opozitie sa depuna o motiune de cenzura, indiferent daca sunt sau nu sunt sanse. Este o modalitate de a controla majoritatea, de a critica Guvernul. Deci, din acest punct de vedere, nu exista nicio problema. Va pica, mergem mai departe", a spus Kelemen Hunor.El a adaugat ca cel mai probabil va mai fi o motiune de cenzura si in ultima parte a anului in curs."Dar va exista o motiune de cenzura si in sesiunea de toamna. Acum putem anunta deja ca va exista undeva spre sfarsit de noiembrie, inceput de decembrie, cum stiam inca din ianuarie ca va exista in iunie o motiune de cenzura, si in fiecare sesiune va exista o motiune de cenzura. Nu e nicio problema, e corect, e democratic, e constitutional. Va pica si mergem mai departe", a mentionat presedintele UDMR.