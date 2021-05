Kelemen Hunor: Nu discutam de cresterea varstei de pensionare, ci de o noua lege, pentru a face sistemul sustenabil si echilibrat

"In acest moment nu discutam de cresterea varstei de pensionare , in acest moment discutam despre o noua lege pentru a face sistemul sustenabil si echilibrat. Deci, ceea ce va contine acest lucru, in anul 2023, probabil, ca nu se va intampla azi, nu se va intampla nici in 2022, dar aici discutiile abia sunt la inceput, dar vom vedea exact ce inseamna pensii, sistemul de pensii, din acest punct de vedere, sustenabil.Acum avem legea in vigoare, plus ordonanta de urgenta prin care s-au modificat niste articole si in acest moment a inceput un proces de recalculare a pensiilor, fiindca si aici sunt niste inechitati mari", a declarat Kelemen Hunor, marti, la TVR 1, intrebat despre reforma sistemului de pensii, respectiv daca se are in vedere cresterea varstei de pensionare.El a dat ca exemplu discrepanta dintre pensia un muncitor care s-a retras in 2015 si unul care a iesit la pensie in 2020, in baza acelorasi criterii."Deci, nu e acceptabil sa fie o diferenta foarte mare; sau un inginer care a avut o cotizatie de nu stiu cat, in conditii similare cu un alt inginer care a iesit cu cinci ani mai tarziu, e o diferenta mare. Recalcularea inseamna sa existe o echitate mult mai mare, este in procedura la Ministerul Muncii si trebuie sa asteptam sa se termine aceasta procedura", a precizat Kelemen Hunor.Vicepremierul a adaugat ca o alta discutie este legata de "pensionarea anticipata", punctand ca, in opinia sa, "nu este corect sa iasa cineva la pensie la 45 de ani"."Se poate face, se poate discuta, dar, din punctul meu de vedere, nu este corect sa iasa cineva la pensie la 45 de ani. Daca cineva imi spune in tara asta ca este corect sa fii pensionar la 45 de ani, doar ca ai fost politist, atunci eu spun ca nu exista dreptate in aceasta ..., nici in cazul magistratilor.Eu nu spun ca trebuie sa stea pana la 65 de ani sau pana la 70 de ani politistul in intersectie, nu despre acest lucru vorbim, dar nici nu se poate accepta ca unii la 45 de ani sunt pensionari, dupa care se reangajeaza, de obicei la stat, iau si pensia, iau si un salariu bun. Deci, acest lucru trebuie discutat si nu se indreapta impotriva nimanui. Nu e corect. Profesorul sau medicul sau invatatorul nu e stresat? Si lucreaza pana la 65 de ani. Deci, din acest punct de vedere este o discutie in acest moment cum se poate gasi un echilibru in societate si, sigur, suntem departe sa luam o decizie in acest sens. Dar, trebuie sa recunoastem ca, da, e vorba despre o noua lege, mai echilibrata si mai echitabila", a sustinut Kelemen Hunor.Intrebat despre un calendar al finalizarii acestei legi, el a spus: "Eu nu pot sa va spun astazi cand se va termina, dar aplicarea inainte de 2023 este imposibila (...); perspectiva anului 2023 pentru o noua lege a pensiilor este o perspectiva reala, nu mai repede".