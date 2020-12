Klaus Iohannis a discutat cu Kelemen Hunor pentru formarea unei coaltii de guvernare: "Alte discutii nu am avut"

"Pot sa confirm ca a existat o discutie intre domnul presedinte Iohannis si domnul presedinte Kelemen Hunor in cursul zilei de astazi. Vor urma consultari in cateva zile, imediat dupa ce alegerile vor fi validate, vor fi declansate consultari, aceasta a fost tema discutiei", a precizat liderul senatorilor UDMR.Acesta a precizat ca formatiunea asteapta rezultatul oficial al alegerilor, pentru a se stabili numarul de mandate ale fiecarei formatiuni care va intra in Parlament."Dupa aceea, daca vom fi chemati la negocieri , fara niciun fel de discutie, orice dezbatere la care am fost chemati am spus da", a mai afirmat Cseke Attila.Acesta a explicat ca UDMR nu a fost contactata de PSD : "In afara de aceasta discutie care a fost intre domnul presedinte Iohannis si presedintele UDMR, alte discutii nu am avut. Domnul presedinte Kelemen Hunor a declarat de mai multe ori ca e de dorit ca in Romania sa fie un guvern de centru dreapta. Vom vedea in urmatoarele zile care vor fi aceste dezbateri si consultari".