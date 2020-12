UPDATE VIDEO Klaus Iohannis, in vizita oficiala la Chisinau. Oamenii au scandat: "Romania nu are granita la Prut!"

Cetatenii moldoveni care s-au adunat in fata Presedintiei au scandat "Romania nu are granita la Prut" si "Traiasca, traiasca si-nfloreasca Moldova, Ardealul si Tara Romaneasca", potrivit Agora.md Vizita sefului statului roman la Chisinau va oferi cadrul pentru transmiterea unui puternic mesaj de sustinere pentru noul presedinte al Republicii Moldova, intr-un moment istoric pentru parcursul european al tarii vecine, precum si un mesaj de sprijin pentru cetatenii moldoveni in efortul de democratizare, de implementare ireversibila a principiilor statului de drept si de consolidare atat a parcursului european, cat si a relatiilor privilegiate cu Romania, a informat Administratia Prezidentiala intr-un comunicat.Din aceasta perspectiva, in cadrul vizitei vor fi abordate aspecte concrete referitoare la sprijinul Romaniei pentru cetatenii Republicii Moldova, inclusiv in contextul pandemiei de COVID-19, si respectiv pentru sustinerea dezvoltarii economice si sociale a tarii vecine.Totodata, cei doi presedinti urmeaza sa adopte o Declaratie comuna prin care se urmareste consolidarea parteneriatului strategic bilateral, reafirmand relatia speciala dintre Bucuresti si Chisinau la aniversarea, in 2020, a zece ani de la semnarea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeana a Republicii Moldova, precum si angajamentul Republicii Moldova de a urma parcursul european si de a implementa reformele democratice necesare in acest sens, precizeaza sursa citata.Citeste si: Belarus incepe vaccinarea populatiei contra COVID-19, cu vaccinul Sputnik V