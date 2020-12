Klaus Iohannis, criticat aspru de misiunea OSCE dupa sustinerea pe fata a PNL in campania pentru alegerile parlamentare

Este vorba despre o incalcare a standardelor internationale si a angajamantelor pe care tarile membre OSCE si le-au luat, pentru a nu amesteca functiile si institutiile statului in lupta politica, potrivit europafm.ro Expertii OSCE au spus ca PNL a avut un avantaj prin prisma conferintelor de presa organizate frecvent de Klaus Iohannis si transmise in direct."Presedintele si-a exprimat clar, in mod frecvent, preferintele sale politice in interventiile publice facute in perioada premergatoare alegerilor. Aceste lucruri a dus la o estompare din ce in ce mai mare a liniei de demarcatie dintre prerogativele sale oficiale si campania electorala. Reprezinta o incalcare a standardelor internationale si a angajamentelor facute de toate tarile OSCE, pentru a pastra o separare clara intre stat si partidele politice", declara Marianne Mikko, reprezentant OSCE.Citeste si: Desi a fost surpriza alegerilor, sute de mii de romani nu au stiut ce inseamna AUR. Partidul, in topul cautarilor pe internet