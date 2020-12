Klaus Iohannis a semnat decretul pentru desemnarea lui Florin Citu in functia de prim-ministru

Conform articolului 103 din Constitutie, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna.Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.Citeste si: Camera Deputatilor si-a modificat regulamentul. Au fost constituite 3 comisii parlamentare noi