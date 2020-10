UPDATE Presedintele Klaus Iohannis cere reexaminarea legii privind organizarea alegerilor parlamentare

Seful statului arata ca aceasta lege a fost adoptata de Senat si Camera Deputatilor, in sedinte separate, pe 27 iulie, iar pe 29 iulie Parlamentul i-a transmis actul normativ in vederea promulgarii. Ulterior, in urma sesizarilor de neconstitutionalitate formulate de el si, respectiv, de catre Guvern, CCR a constatat constitutionalitatea acestei legi.De asemenea, seful statului indica faptul ca, in aplicarea dispozitiilor legale, Guvernul a stabilit ca data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor este ziua de 6 decembrie si a adoptat hotararea pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020."Potrivit acestui calendar, au fost deja desemnati judecatorii in birourile electorale, au fost puse deja la dispozitia biroului electoral de circumscriptie pentru romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii listele electorale din strainatate pentru votul prin corespondenta, a fost actualizat Registrul electoral, s-au depus listele de candidati si candidaturile independente pentru circumscriptia pentru romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, s-au definitivat candidaturile organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pentru toate circumscriptiile electorale, s-au comunicat catre Biroul Electoral Central listele de candidati si candidaturile independente, s-au stabilit machetele fiecarui buletin de vot pentru circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, s-au depus listele de candidati si candidaturile independente pentru Senat si Camera Deputatilor in circumscriptiile electorale din tara si s-a facut inregistrarea in Registrul electoral cu adresa din strainatate cu optiunea pentru votul prin corespondenta. Asadar, in prezent, exista cetateni romani pentru care deja a debutat si se afla in derulare exercitiul dreptului de a fi ales, in conditiile art. 37 din Constitutie", precizeaza Iohannis in cererea de reexaminare.Presedintele Iohannis subliniaza ca orice interventie - cu exceptia vreunei situatii ce ar justifica prelungirea de drept a mandatului Parlamentului - starea de mobilizare, starea de razboi, starea de asediu sau cea de urgenta - ce ar avea ca efect amanarea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor s-ar putea constitui intr-un "abuz si o vatamare a drepturilor electorale ale cetatenilor romani, si in special a celor din diaspora, in privinta carora procedurile sunt deja declansate si se afla in etape avansate"."Distinct de considerentele de principiu ale CCR, exprimate in Decizia nr. 678/2020, consideram ca optiunea politica a Parlamentului de a da consistenta drepturilor electorale prin stabilirea de catre el insusi a datei alegerilor nu poate fi detasata de context, Parlamentul fiind obligat ca in adoptarea unei asemenea legi sa tina cont de intreaga jurisprudenta a Curtii Constitutionale in materie. (...) De aceea, in contextul actual, consideram ca este fara echivoc ca interventia legislativa - prin care se concretizeaza vointa autoritatii legiuitoare de a deroga de la regula organizarii alegerilor parlamentare in interiorul mandatului Parlamentului de 4 ani - survine cu mai putin de un an pana la data organizarii alegerilor parlamentare la termen, respectiv cu mai putin de 2 luni inainte de data expirarii mandatului convocat prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1.134/2016 privind convocarea Parlamentului Romaniei ales la data de 11 decembrie 2016 si este de natura sa bulverseze procesul electoral aflat in curs de derulare", se arata in cererea transmisa presedintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc Presedintele Iohannis subliniaza ca, pentru credibilitatea procesului electoral, Codul bunelor practici in materie electorala - Linii directoare si raport explicativ adoptate de Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept in 2002 recomanda statelor asigurarea unei stabilitati in ceea ce priveste legislatia in aceasta materie, stipuland ca trebuie evitata cu putin timp (mai putin de un an) inainte de alegeri modificarea legilor in materie.El mentioneaza ca aceste recomandari au fost receptate atat in jurisprudenta CCR, care a statuat ca acestea nu pot fi ignorate, chiar daca nu au un caracter obligatoriu - cat si in cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, Iohannis indica faptul ca, in jurisprudenta sa constanta, CCR a calificat aceasta recomandare ca reprezentand o coordonata a unui scrutin democratic, in raport cu care statele - care se caracterizeaza ca apartinand acestui tip de regim - isi pot manifesta optiunea libera in materie electorala, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului, in general, si a dreptului de a fi ales si de a alege, in special.Presedintele mentioneaza ca, intr-o societate democratica, Codul bunelor practici in materie electorala considera distinct si expres ca o analiza sub aspectul momentului in care intervin modificarile legislative este necesara."Cu cat acest moment este mai apropiat de data organizarii alegerilor, cu atat este mai puternica prezumtia ca modificarile respective au ca scop crearea unui beneficiu/avantaj pentru partidul politic care le-a adoptat, fiind dictate de interesele lui iminente, si pot avea ca rezultat manipularea electoratului", spune Iohannis.Seful statului arata ca, in situatia in care Legislativul isi va pastra optiunea inscrisa in legea transmisa la promulgare, in contextul actual este necesar ca o astfel de lege sa fie adoptata in urma unui dialog institutional real intre Guvern si Parlament."Acesta este cu atat mai important cu cat, dat fiind contextul exceptional traversat de Romania si de intreaga lume, Guvernul este autoritatea care adopta masurile aferente combaterii efectelor crizei epidemiologice generate de pandemia de COVID-19 si asigura implementarea lor. Din aceasta perspectiva, decizia cu privire la data organizarii alegerilor parlamentare nu poate fi luata decat in stransa corelare cu aceste masuri, Guvernul fiind singura autoritate care are capacitatea administrativa si posibilitatea de a prezenta Parlamentului fundamentarea unei asemenea decizii", precizeaza el.Presedintele Iohannis apreciaza ca este necesar ca Parlamentul sa reglementeze cuprinsul actului normativ in acord cu decizia instantei constitutionale."Apreciem ca, in absenta acestor clarificari, norma pastreaza nu numai dispozitii lipsite de previzibilitate, dar care se afla si in contradictie cu considerentele Deciziei nr. 678/2020 a Curtii Constitutionale. Nu in ultimul rand, in situatia in care Parlamentul Romaniei isi pastreaza optiunea initiala, ignorand aspecte esentiale care tin de exercitiul unor drepturi fundamentale, de securitatea raporturilor juridice si de o conduita loiala constitutionala, subliniem ca, in forma adoptata de Parlament, legea supusa reexaminarii genereaza suplimentar si un efect neavut in vedere la adoptarea legii. Acesta se refera la incertitudinea tuturor procedurilor derulate pana la momentul intrarii in vigoare a legii, inclusiv la situatia rambursarii de catre Autoritatea Electorala Permanenta a sumelor aferente cheltuielilor efectuate cu respectarea conditiilor prevazute de art. 28 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, in toate circumscriptiile electorale, precum si cele efectuate la nivel central de catre partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in privinta alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat", arata seful statului in cererea de reexaminare.El considera ca absenta oricaror norme tranzitorii in cuprinsul legii care sa clarifice aceste aspecte va conduce la o interpretare neunitara, inclusiv in privinta rambursarii cheltuielilor deja efectuate in conditiile legii, in aceasta campanie electorala, de catre toate partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.