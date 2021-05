Klaus Iohannis anunta calendarul relaxarilor: "Din 15 mai se elimina portul mastii in exterior, cu cateva exceptii. Se elimina restrictiile de circulatie noaptea" VIDEO

"Din 15 mai se elimina portul mastii in exterior cu exceptii cum ar fi pietele, targurile sau statiile de transport public. In aer liber se renunta la masca. A doua eliminare a restrictiilor este circulaba de noapte si, simultan magazinele revin la program normal. Activitatile sportive in aer liber vor fi posibile cu 25 la suta din locuri ocupate, deci cu spectatori. In interior, vom avea cateva relaxari care incep din 1 iunie. Avem nunti, botezuri, mese festive unde vor participa in aer liber maxim 70 de persoane in exterior iar in interior maxim 50 persoane. Numarul va creste de la 1 iulie si de la 1 august", a declarat presedintele precizand insa ca daca organizatorul unor astfel de evenimente garanteaza ca toti participantii sunt vaccinati, atunci se elimina restrictia privind numarul de participanti."Daca pe 15 iulie cineva doreste sa organizeze o nunta si garanteaza ca toti participantii sunt vaccinati, nu se mai aplica restrictionarea la un nr de 70 peroane", a exemplificat presedintele."Am discutat despre pandemie, despre campania de vaccinare si despre masurti de relaxare. rememorez foarte pe scurt prin ce am trecut cu aceasta pandemie, peste un an de zile a durat pandemia, a fost prea multa suferinta in Romanai si imi pare rau pentru toti cei care au suferit de pe urma acestei boli insa trebuie sa ne amintim si de cei care au facut posibilia gestionarea pandemiei, medicii au fost eroii nostri si lor le datoram multumiri multumiri multumiri.Pandemia s-a redus un pic, parca oputem sa respiram un pic mai usurati dar ina celasi timp suntem in prfegatiri ptr Romania post pandemica. Daca ne vaccina cu tot pandemic se va reduce, Eu nu mi doers ca Romanai post pandemie sa fie identica cu Romania de dinainte.Am invatat mult, am suferit mult, avem sansa sa facem o Roamnia mai buna. Trebuie sa implementam reformule, o Romanie in care avem in vsesgtitii, in acare facem scoli mai ligure, sputale mai bune, Romania post pandemica este Romania in care I salariile crest si vitae romaniser devina mai buna, Cum puetm sa ajungem acolo?Declaratia vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a convocat joi, 13 mai, la ora 16, o sedinta cu prim-ministrul Florin Citu si cu membri ai Guvernului cu repsonsabilitati in domeniul sanatatii, temele de discutie urmand sa fie situatia epidemiologica si masurile de restrictie.Le sedinta participa prim-ministrul Romanie i, Florin Citu, Viceprim-ministrul Dan Barna , ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca , ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , si Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, dr. Adriana Pistol.De mai multe zile, situatia epidemiologica s-a ameliorat , toate judetele si Capitala avand o rata de imbolnavirilor de COVID sub 1,5, ceea ce impune relaxarea restrictiilor destinate combaterii pandemiei.