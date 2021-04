Iohannis: "Romania se confrunta cu un val epidemiologic virulent caruia trebuie sa-i reziste" VIDEO

"Epidemia a venit intr-un moment dificil in sistemul nostru de sanatate", a precizat seful statului, la evenimentul "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatatii."Prea multi semeni pierd zilnic lupta cu virusul. Foarte multi altii se imbolnavesc si au nevoie de spitalizare.Romania se confrunta cu un val pandemic virulent, caruia treb sa ii reziste. Sistemele de sanatate din lume sunt sub o presiune teribila.Redeschiderea sustenabila a societatilor si economiilor nu poate fi posibila fara respectarea masurilor", a mai aratat Iohannis"Imunizarea populatiei prin vaccinare este singurul instrument viabil de a opri pandemia de COVID-19", a mai spus seful statului."Sunt necesare eforturi sustinute pentru a tine virusul sub control", a mai precizat presedintele.Klaus Iohannis spune ca aceasta pandemie ne arata cat de ridicate ajung sa fie costurile umane daca nu s-au luat masuri la timp.Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri de la ora 12.00, la dezbaterea cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizata, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)."Obiectivul acestui eveniment este generarea unei dezbateri cu privire la politicile de sanatate si protectia mediului in contextul schimbarilor climatice. Discutiile vor viza efectele schimbarilor climatice asupra sanatatii publice, relatia dintre degradarea mediului inconjurator si aparitia pandemiilor, precum si masuri pentru a intari rezilienta sistemului romanesc de sanatate in fata acestor provocari", arata un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale.Conform sursei citate, la eveniment vor mai participa dr. Hans Kluge, directorul regional al Biroului pentru Europa al OMS, cat si reprezentanti ai Programului Natiunilor Unite pentru Mediu, ai Parlamentului European, precum si membri ai Guvernului si Parlamentului Romaniei.Ulterior, presedintele Iohannis il va decora pe Hans Kluge.- Stire incurs de actualizare-