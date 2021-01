Presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu liderii coalitiei de guvernare

Conform surselor citate, intalnirea cu liderii PNL USR PLUS si UDMR va avea loc la ora 17:00.Miercuri, la ora 13:00, este programata sedinta de Guvern.Liderii PNL, USR PLUS si UDMR au avut marti, 5 decembrie, o discutie in interiorul coalitiei pentru impartirea functiilor de prefecti si subprefecti. Discutiile s-au blocat, pentru ca PNL si USR PLUS vor sa isi puna prefecti in aceleasi judete.