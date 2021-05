Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu presedintele Poloniei: "Vom continua promovarea proiectului de cale ferata ce va lega porturile Constanta si Gdansk"

Principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis:- In intrevederea pe care tocmai am incheiat-o, am discutat despre extinderea si aprofundarea parteneriatului strategic romano-polon, instituit in 2009 si reinnoit in 2015.- In a doua parte a acestui an o sa fie agreat un nou plan de parteneriat strategic. Acest lucru demonstreaza din nou nivelul excelent al dialogului romano-polonez. Acesta s-a intensificat substantial in ultimii an prin contacte in toate domeniile.- Am convenit asupra necesitatii stimularii a schimburilor noastre comerciale care au insumat, in 2020, peste 7 miliarde de euro, precum si a investitiilor recirpoce.- Avem un interes comun in domenii precum industria de aparare.- Am agreat continuarea promovarii comune a proiectului de cale ferata care va lega porturile Constanta si Gdansk. In cadrul discutiilor am acordat o atentie speciala dimensiunii de securitate care a crescut substantial in relevanta in ultimii ani. Dialogul romano-polon pe tema securitatii aduce beneficii reciproce.- Am convenit continuarea contributiilor militare, pe care Romania si Polonia le au fiecare pe teritoriul celeilalte in contextul deciziilor de la summiturile NATO anterioare.- Imi face o deosebita placere sa particip maine la exercitiul militar "Justice Sword 21". Este un exercitiu la care Polonia participa cu forte desfasurate in Romania. Am discutat si despre securitatea la Marea Neagra si in general pe flancul estic precum si despre prioritatile privind summitul NATO din acest an.- Am discutat si despre consolidarea Romania-Polonia-Turcia.- In cadrul intrevederii am abordat si evolutiile din vecinatatea estica. Am reiterat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova si am discutat situatia ingrijoratoare din Ucraina precum si preocuparile legate de Belarus.