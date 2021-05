Klaus Iohannis participa vineri si sambata la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul UE - India, in Porto

Potrivit agendei sefului statului, vineri de la 16.00, ora Romaniei, Klaus Iohannis va fi prezent la Summitul Social de la Centrul de Congrese Alfandega, Porto, Republica Portugheza si va avea o interventie la cea de-a doua sesiune tematice privind competentele si inovarea, iar de la ora 21.00 va merge la Palacio de Cristal (Pavilhao Rosa Mota) la cina de lucru - format Consiliu European.Sambata, la 11.30, ora Romaniei, seful statului va participa la Reuniune Informala a Consiliului European care va avea loc la Palacio de Cristal, Porto.In acelasi loc, Palacio de Cristal, insa de la ora 15.00, Klaus Iohannis va avea reuniune de lucru UE - India, in format videoconferinta.Administratia Prezidentiala a explicat, intr-un comunicat de presa ca Summitul social de la Porto are ca tema centrala implementarea optima a Pilonului European al Drepturilor Sociale."Evenimentul isi propune sa traseze prioritatile agendei sociale pentru urmatorul deceniu, astfel incat sa raspunda provocarilor tranzitiei verzi si digitale", indica sursa citata. La reuniunea informala a Consiliului European , subiectele abordate se vor referi la relatiile dintre Uniunea Europeana si India, in perspectiva Summitului informal UE - India, precum si la elemente referitoare la gestionarea pandemiei de COVID-19.Summitul UE-India are in vedere tematici care vizeaza consolidarea cooperarii in efortul de combatere a pandemiei de COVID-19, reafirmarea interesului ambelor parti fata de continuarea dezvoltarii legaturilor comerciale, promovarea multilateralismului eficient, consolidarea cooperarii in ceea ce priveste principalele provocari in materie de politica externa si securitate, precum si incurajarea cooperarii in domeniul conectivitatii."Este avuta in vedere agrearea unei Declaratii politice comune UE-India, axate in principal pe aspecte legate de combaterea pandemiei de COVID-19 si redresarea socio-economica durabila si digitala", mai precizeaza sursa mentionata.