Presedintele Klaus Iohannis participa la reuniunea Consiliului European. Liderii din spatiul comunitar discuta despre pandemie si ridicarea graduala a restrictiilor

Potrivit Administratiei Prezidentiale, vor mai fi discutate aspecte privind Piata Interna si consolidarea sectorului digital. Liderii Uniunii Europene vor avea un schimb de opinii si cu privire la situatia din Mediterana de Est si la relatiile cu Turcia.In cadrul reuniunii Consiliului European, presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden , va avea o interventie in care se va referi la perspectiva relatiei dintre Uniunea Europeana si SUA.In marja Consiliului European, va avea loc si un Summit Euro, in format extins, in care se vor discuta aspecte privind rolul international al monedei euro, cu accent pe importanta politicilor economice solide pentru sporirea rezilientei Zonei Euro.Marti, seful statului a participat la o videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si alti lideri europeni, in pregatirea reuniunii Consiliului European.Miercuri, presedintele Iohannis a subliniat ca vaccinarea anti-COVID trebuie accelerata."Pot sa va spun ca o sa fiu foarte ferm si clar in Consiliu - trebuie sa acceleram vaccinarea (...) si trebuie sa luam absolut toate masurile care pot fi luate impreuna cu producatorii de vaccinuri pentru a creste viteza de vaccinare. Pana acum, aceste solicitari pe care le-am avut si eu si altii au dat rezultate, avem doze suplimentare.De exemplu, in aceste doua saptamani, ultimele doua saptamani din martie, primim multe doze suplimentare dintr-un vaccin care este foarte cautat si cred ca se poate face mai mult. In paralel, vom discuta despre certificatul care arata daca o persoana a fost vaccinata, a avut boala sau a facut un test si aceste chestiuni vor fi probabil lamurite in cursul acestui Consiliu", a precizat seful statului.