Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Fortelor Terestre: "Competenta, disciplina si spiritul dumneavoastra de sacrificiu contribuie la cresterea prestigiului armatei Romaniei"

Prezentam integral mesajul presedintelui:"Ca in fiecare an, odata cu praznuirea Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta, sarbatorim Ziua Fortelor Terestre, una dintre componentele cele mai importante ale Armatei Romaniei, care, cu daruire, indrazneala si profesionalism, indeplineste misiuni deosebit de complexe Inca de la inceputul pandemiei de COVID-19, militarii Fortelor Terestre au participat la punerea in aplicare a masurilor stabilite in timpul starii de urgenta si, ulterior, a celei de alerta, contribuind la buna gestionare a unei situatii extrem de dificile.In perioada urmatoare, Fortele Terestre trebuie sa actioneze pentru initierea si derularea unor programe de inzestrare consistente, dar si pentru o cat mai temeinica instruire individuala si colectiva, inclusiv in cooperare cu aliatii nostri.Toate acestea vor contribui semnificativ la continuarea eforturilor pentru consolidarea rolului strategic al Romaniei in cadrul NATO si UE. Datorita nivelului inalt de pregatire a militarilor romani , tara noastra este astazi un aliat capabil sa contribuie activ la securitatea si mentinerea pacii in regiune si in Europa, ceea ce consolideaza profilul Romaniei de partener de incredere in randul comunitatii internationale.Dragi militari din Fortele Terestre, competenta, disciplina si spiritul dumneavoastra de sacrificiu contribuie la cresterea prestigiului armatei Romaniei.Va indemn sa dati in continuare exemplu de daruire profesionala si patriotism. Imaginea internationala pozitiva a Romaniei in mediul aliat se datoreaza si dumneavoastra, militarilor din Fortele Terestre, care ati demonstrat o pregatire foarte buna, capacitate de integrare rapida si eficienta operationala in cadrul structurilor NATO.La acest moment aniversar, urez multa sanatate si succes in indeplinirea misiunilor tuturor militarilor si personalului civil din Fortele Terestre, aflati la datorie sub faldurile drapelului tricolor.La multi ani!"