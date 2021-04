Klaus Iohannis, mesaj cu ocazia Zilei NATO: "A avut un rol important in gestionarea pandemiei. Voi continua sa aloc 2% din PIB pentru aparare"

Mesajul integral al presedintelui

Presedintele afirma ca va continua sa sustina consensul transpartinic in alocarea procentului de 2% din PIB pentru domeniul apararii, aceasta finantare contribuind la consolidarea NATO, inclusiv prin prezenta in regiunea Marii Negre."Totodata, consider ca este foarte important sa continuam pe calea intaririi parteneriatului strategic intre NATO si UE, astfel incat sa eficientizam coordonarea pentru a folosi potentialul deosebit pe care cele doua organizatii esentiale il ofera statelor membre si cetatenilor sai, prin asigurarea securitatii si prosperitatii. Numai uniti vom fi mai puternici!"", conchide Iohannis."Ca in fiecare an, sarbatorim in prima duminica din luna aprilie Ziua NATO in Romania. Marcam, totodata, aniversarea a 72 de ani de la infiintarea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, o alianta politico-militara fundamentala pentru pacea, securitatea si prosperitatea internationale, cea mai de succes Alianta de aparare colectiva din istorie. NATO consolideaza legatura unica si profunda a Europei cu America de Nord, ambele continente unite de valori democratice si de interese de securitate comune.Evolutiile actuale la nivel international se mentin dinamice si impredictibile, iar provocarile de securitate se inmultesc si se diversifica. Puterea Aliantei de a face fata acestui context se bazeaza pe solidaritatea statelor membre in indeplinirea apararii colective.In plus, capacitatea NATO de a-si indeplini obiectivul sau major, acela de aparare a tuturor cetatenilor si teritoriilor aliate, se datoreaza si procesului constant de adaptare si transformare la care Romania a participat in mod activ si substantial in ultimii ani.Prin demersurile de pana acum, NATO a demonstrat coerenta si consistenta deciziilor privind apararea colectiva, inclusiv prin implementarea masurilor de descurajare si aparare pe Flancul Estic, la care contributia Romaniei este semnificativa.NATO a avut un rol important si in privinta gestionarii pandemiei de COVID-19, prevenind transformarea crizei sanitare intr-o criza de securitate. Prin punerea la dispozitia aliatilor a mijloacelor si a instrumentelor sale, prin manifestarea solidaritatii atat intre aliati, cat si in raport cu partenerii sai, NATO si-a dovedit inca o data eficienta. Romania a valorificat aceste noi oportunitati, fiind primul stat aliat care a folosit mecanismul Strategic Airlift Capability pentru a aduce in tara echipamente esentiale combaterii pandemiei.NATO se adapteaza permanent pentru a deveni o organizatie mai puternica si mai eficienta. Astfel, procesul de reflectie "NATO 2030", lansat in 2020 de Secretarul General, Jens Stoltenberg, creeaza premisele unui rol mai ambitios al Aliantei in etapa urmatoare, inclusiv din perspectiva elaborarii unui nou Concept Strategic - initiativa pe care Romania o sprijina pe deplin.Romania este profund atasata valorilor euro-atlantice si actioneaza hotarat in spiritul consolidarii relatiei transatlantice si pentru promovarea profilului si rolului NATO. Tara noastra are o participare semnificativa pe mai multe planuri la operatiile si misiunile aliate, inclusiv la demersurile menite sa consolideze postura de descurajare si aparare a NATO. Dezvoltarea si modernizarea capabilitatilor militare nationale sunt determinante pentru succesul obiectivelor aliate comune. Voi continua sa sustin consensul transpartinic in alocarea procentului de 2% din PIB pentru domeniul apararii, aceasta finantare contribuind la consolidarea NATO, inclusiv prin prezenta in regiunea Marii Negre.Pentru a raspunde noilor provocari si amenintari de securitate, cresterea rezilientei devine un obiectiv prioritar, atat la nivelul institutiilor nationale, cat si la cel al Aliantei Nord-Atlantice in ansamblul sau. Totodata, consider ca este foarte important sa continuam pe calea intaririi parteneriatului strategic intre NATO si UE, astfel incat sa eficientizam coordonarea pentru a folosi potentialul deosebit pe care cele doua organizatii esentiale il ofera statelor membre si cetatenilor sai, prin asigurarea securitatii si prosperitatii. Numai uniti vom fi mai puternici!"