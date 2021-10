Klaus Iohannis, o cruntă dezamăgire

.com

Am crezut că fiind un nativ al limbii lui Hegel, Klaus Iohannis va pogorî asupra românilor un strop de înțelepciune și de ce nu, de stabilitate teutonă pe o scenă politică zgâlțâită la răstimpuri de furtuni ieșite din nimic. Se vădește însă că balcanismul învinge înțelepciunea germană, iar nu cea din urmă stinge setea de conflict permanent din acest prăpădit colț de Europă.

Instabilitatea politică oriunde în lume are consecințe nefaste. De ce o duc bine nemții, nordicii, francezi, spaniolii chiar, ca să nu mai vorbim de elvețieni? Pentru ca au stabilitate politică si politici predictibile puse în slujba tuturor. De ce le dă “cu rest” celorlalți? Pentru că periodic politica sare în aer, inclusiv ori mai ales, fără motiv. Fermentul care a transformat vinul românesc în oțet a fost acuma președintele Iohannis. Domnia sa și-a uitat rolul or nu l-a știut niciodată: garant al stabilității. A eșuat. Klaus Iohannis s-a aflat într-un soi de concediu perpetuu de când e la Cotroceni. A iscat din nimic furtuna și a plecat. Ba la ONU, ba la Achen, ba la Consiliul Europei.

Ieri în urma moțiunii de cenzură apele s-au despărțit. Oamenii așteaptă soluții venite de la șeful statului. Cel ce a creat criza - se presupune că dintr-un orgoliu fără margini, ori din dorința de a-și impune voința și cam atât, e chemat nu neapărat de lege, ci de bun simț s-o rezolve. Dar vorba cuiva, bunul simț nu e un simț că altfel l-ar avea toata lumea; inclusiv președintele. Așteptam prin urmare întâlniri cu partidele, discuții peste discuții, desfășurate azi, mâine, poimâine, ori cât e nevoie pentru a repune locomotiva pe șine. România e măcinată la propriu de boală, oamenii se afla în buza iernii cu facturile la utilități ce sunt pe cale să-i culce la pământ, țara e nevoie sa fie dirijată. Când colo afli cu stupoare că președintele nu e dispus la efort nici măcar acuma, în al doisprezecelea ceas! Omul a anunțat cinic că vor fi discuții, dar săptămâna viitoare. Pas de mai înțelege ceva. Președintele nu e interesat să-și apropie cetățenii, e la mijlocul ultimului mandat. Printr-un astfel de comportament e conștient că își ostilizează nația pe care o păstorește, doar că puțin îi pasă. Fractura în relația cu românii e pe cale să devină completă. Nici măcar insipidul Emil Constantinescu nu a reușit să producă atâta dezamăgire. Cele 281 de voturi date ieri cu sete în Parlament împotriva pupilei lui dezgustătoare dezvăluie de fapt ura viscerală împotriva președintelui. Orice om și-ar lua seama; nu e cazul președintelui nostru devenit dintr-o dată mare “jucator”.

Citesc, ascult, văd tot felul de scenarii despre viitorul apropiat. Cu un neamț impredictibil (o contradicție în termeni) e greu să coci scenarii. Cu un neamț chemat la șefia țării din motiv de ADN - uitat prin cine știe ce sertar al generațiilor trecute, mi-e teamă că scandalul se va adânci, nu va diminua.

Dupa tot acest show mizerabil un lucru e sigur într-o țară nesigură: dreapta românească e incapabilă să conducă pentru că e incapabilă să fie unită. Pericolul unei degradări accentuate a nivelului de trai la care se adaugă lideri slabi și rupți de realitate e creșterea extremismului. Atunci când oamenii nu mai găsesc soluții din partea “echilibraților” se aruncă în brațele “salvatorilor”. Istoria o arată cu asupra de măsură. Dar cine să mai deschidă cărți de istorie? Suntem condamnați pare-se s-o repetăm; partea cea întunecată.

Despre Mircea Prodan

M.P. (1962), publicist independent; pasionat de politica, istoria comunismului si rock britanic; fan Apple si cafea espresso; A lucrat in presa craioveana radio-tv. In anii '90 si 2000 a realizat interviuri in transmisiuni live cu zeci de personalitati publice; autor. Din 2009 administreaza site-ul de comentarii mirceaprodan.com .

Ads