Klaus Iohannis: "Voi convoca o sedinta a CSAT dedicata acumularii de trupe pe granita de est a Ucrainei" VIDEO

"Voi convoca, pe saptamana viitoare o sedinta a CSAT dedicata special acestei zone de tensiune din Marea Neagra si acumularii de trupe pe granita de est a Ucrainei. Noi urmarim cu mare atentie acest lucru. Noi dam informatii altora, fiindca avem servicii performante pe aceasta zona. Vreau sa ii asigur pe romani ca noi suntem pe faza", a spus seful statului.Intrebat despre actiunile de dezinformare si spionaj ale Rusiei, seful statului a sustinut ca ele intra in atentia tuturor statelor UE."Aceste chestiuni exista in toata Europa, ne preocupa pe toti dar pentru noi, in Romania este important sa fim pe faza. Am solicitat si obtinut o atentie sporita a NATO asupra zonei Marii Negre. Imi doresc sa mergem mai departe cu acestea. Sa infiintam centre de cyber security in Romania si avem structurile noastre care se ocupa de aceasta problema.Este nevoie de o colaborare a NATO si la nivelul UE. Este necesara o atentie sporita pentru flacul estic. Flancul estic este o problema a NATO si a UE. Sunt membri noi care nu se pot compara ca tarile UE, au economii in dezvoltare, nu au o infrastructura care se compara cu a tarilor dezvoltate. Este vital si pentru noi si pentru UE ca sa ajungem la acelasi nivel de dezvoltare.Discut foarte des si forte mult cu dl ministru Aurescu si aceasta colaborare este foarte importanta. Nu doar ca voi avea o interventie dar ii voi primi pe ministrii de externe din acesta zona. Este o trilaterala ce contribuie semnificativ la securitatea in zona", a spus Iohannis referindu-se la intalnirea la nivel de ministri de externe la care participa Polonia si Turcia.