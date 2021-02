Iohannis recheama in tara mai multi ambasadori, intre care George Maior si Emil Hurezeanu. Lista completa a diplomatilor retrasi

-Decret privind rechemarea domnului Emilian-Horatiu Hurezeanu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Federala Germania;-Decret privind rechemarea domnului George-Cristian Maior din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite ale Americii;-Decret privind rechemarea domnului Bogdan Mazuru din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Austria;-Decret privind rechemarea domnului Vlad Vasiliu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Confederatia Elvetiana si in Principatul Liechtenstein, cu resedinta la Berna;-Decret privind rechemarea domnului Ovidiu Dranga din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona;-Decret privind rechemarea doamnei Steluta Arhire din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Slovaca;-Decret privind rechemarea domnului Liviu-Petru Zapirtan din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei pe langa Sfantul Scaun si pe langa Ordinul Suveran Militar de Malta;-Decret privind rechemarea domnului Adrian-Gabriel Davidoiu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Norvegiei;-Decret privind rechemarea domnului Lilian Zamfiroiu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului;-Decret privind rechemarea doamnei Manuela Breazu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Irlanda;-Decret privind rechemarea domnului Dan Iancu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Azerbaidjan;-Decret privind rechemarea doamnei Svetlana-Tatiana Iosiper din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Japonia;-Decret privind rechemarea domnului Marcel Alexandru din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Algeriana Democratica si Populara si in Republica Niger, cu resedinta la Alger;-Decret privind rechemarea domnului Nicolae Comanescu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Hasemit al Iordaniei;-Decret privind rechemarea domnului Nicusor-Daniel Tanase din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statul Kuwait;-Decret privind rechemarea doamnei Iulia Pataki din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Kenya, Republica Uganda, Republica Burundi, Republica Unita a Tanzaniei si Republica Rwanda, cu resedinta la Nairobi;-Decret privind rechemarea doamnei Gentiana Serbu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Cuba, Haiti, Jamaica, Commonwealth Dominica, Federatia Saint Kitts si Nevis, Antigua si Barbuda, Comunitatea Bahamas si Barbados, cu resedinta la Havana;-Decret privind rechemarea domnului Marius Constantin Boranescu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Africa de Sud, Republica Namibia, Republica Botswana, Regatul Lesotho, Republica Mozambic, Republica Zambia, Regatul Eswatini, Republica Seychelles, Republica Madagascar, Uniunea Comorelor si Republica Mauritius, cu resedinta la Pretoria;-Decret privind rechemarea doamnei Monica-Mihaela Stirbu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Chile;-Decret privind rechemarea domnului Stefan Mera din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Federativa a Braziliei, Republica Surinam si Republica Cooperatista Guyana, cu resedinta la Brasilia;-Decret privind rechemarea domnului Dan Stoenescu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Tunisiana;-Decret privind rechemarea domnului Mihai Ciompec din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Coreea;-Decret privind rechemarea domnului Cezar-Manole Armeanu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Kazahstan, Republica Tadjikistan si in Republica Kargaza, cu resedinta la Nur-Sultan.