VIDEO Klaus Iohannis: Avem o sansa sa terminam cu aceasta pandemie daca ne vaccinam

Principalele declaratii ale presedintelui:- Am avut o discutie foarte importanta cu ministrul Campeanu si cu alte persoane din Ministerul Educatiei.- Am abordat doua teme mari. Prima, scoala fizic. Am facut o analiza impreuna asupra scolii care a inceput de luni in format fizic. Am vrut sa stim cati copii se duc la scoala, cate scoli au ramas inchise, cati copii au fost detectati cu COVID-19.- A doua mare tema, este locul Romaniei educate in planul national de redresare si rezilienta. Voi explica pe scurt ambele teme.- In primul rand ne-am uitat la scolile din Romania care s-au redeschis fizic. Pot sa va spun ca situatia este buna. Sunt peste 10.000 de scoli care functioneaza fizic, cu elevii prezenti in scoala. Sunt aproximativ 6.000 de unitati de invatamant care functioneaza in scenariul galben, asta insemnand ca o parte merg la scoala, dar unii raman in sistemul online. Peste doua milioane de elevi au reinceput fizic scoala de luni, 8 februarie. Asta reprezinta peste 70% din totalul elevilor din Romania.- Ceilalti, care au ramas in online, isi continua studiile in aceasta forma. Cu totii ne dorim ca localitatile care sunt in scenarii galbene sau rosii sa aiba o evolutie pozitiva si sa iasa din aceste scenarii, trecand in cel verde.- Ajungem la pandemie. Trebuie sa fim realisti. Pandemia nu s-a terminat. Chiar daca din fericire s-au adoptat masuri restrictive care au permis sa se reduca succesiv numarul de bolnavi, sa se reduca numarul de noi infectari, nu putem sa spunem ca am scapat de pandemie.- In continuare, este extrem de important sa respectam restrictiile impuse, sa fim responsabili si acuma chiar avem un motiv foarte serios in plus. Sunt copii din Romania carora trebuie sa le oferim scoala in format fizic. Cu cat mai bine respectam restrictiile, cu atat mai putine cazuri noi de covid vom avea si se va desfasura scoala in format fizic.- A doua tema mare este felul in care putem sa finantam substantial scoala romaneasca din planul national redresare si rezilienta. Sunt acei bani europeni, peste 30 de miliarde de euro, care vor fi la dispozitia Romania in urmatorii ani pentru a repara ce s-a stricat prin criza economica cauzata de pandemie, pentru a face sistemele publice, economia Romaniei, mai performante.- Am cautat cele mai bune zone in care pot fi solicitati bani pentru a face scoala romaneasca mai buna. Noi dorim sa oferim tuturor copiilor din Romania sansa de a invata, de a invata suficient de bine pentru a avea o meserie a viitorului, in asa fel incat toti sa se realizeze ca oameni.- In acelasi timp, ne dorim pentru dascali, pentru tot personalul, un mediu care ii incurajeaza sa mearga mai departe.- Pentru societatea romaneasca ne dorim tineri bine pregatiti, care sunt dispusi si capabili sa aiba meserii bune, meserii banoase si, in final, sa obtinem o societate care castiga bine si care isi permite sa plateasca si pensiile pentru cei in varsta.- Insa, trebuie sa pornim de unde suntem acum, cu multe scoli cu probleme, cu un sistem care nu a fost suficient de bine finatat de multe decenii si cu elevi care in ziua de azi vor mai mult.- Am reusit sa cristalizam cateva domenii unde putem sa facem diferenta cu acesti bani europeni. As mentiona cateva dintre acestea.- Digitalizarea. Calculatoare, tablete pentru toti elevii, dar si platforme digitale pentru invatamantul online, digitalizarea intregului sistem scolar, trebuie sa avem toate datele la un loc. Trebuie sa ne pregatim pentru invatamant online, sa invatam din lectiile pandemiei. Este nevoie de materiale pentru invatamantul online, de materiale auxiliare, de pregatirea profesorilor si invatatorilor pentru invatamantul online pentru ca nu e acelasi cu cel fata in fata.- Capitolul dotare. Nu s-au mai facut dotari in scolile romanesti de foarte multi ani. Mobilier scolar, dotarea laboratoarelor, dotarea bibliotecilor, dotarea tuturor scolilor cu material didactic.- Capitolul modernizare. Cu totii ne amintim ca in fiecare toamna aflam statistici care ne nemultumesc. Scoli care nu sunt autorizate, care nu au toate dotarile, scoli care nu au ajuns in secolul XXI. Modernizarea scolilor din Romania este esentiala.- Secolul XXI. Cu totii ne dorim sa avem un mediu curat. Ne dorim sa intreprindem toate masurile pentru a preveni incalzirea climei. Se poate si la nivel de scoala. Nu vorbesc doar despre educatia pentru un mediu sanatos. Mergem mult mai departe. Putem sa construim, sa avem scoli verzi, unde elevii invata despre aceste lucruri, dar unde scoala este una verde, unde se produce energie alternativa, unde se respecte circuitele materialelor.- In final, despre evolutia pandemiei si vaccinare. Suntem pe un platou. Numarul persoanelor infectate este cam acelasi cu cei vindecati. La sectiile de ATI numarul de internati este in usoara scadere. Insa, suntem departe de a putea spune ca s-a terminat pandemia.- Respectati restrictiile, purtati masca, distantare, respectati toate masurile care sunt in vigoare. Guvernul a prelungit, incepand de astazi, o noua stare de alerta pentru o luna de zile. Nu au fost introduse restrictii noi dar nici nu s-a putut renunta la cele in vigoare.- Avem o campanie de vaccinare care merge din ce in ce mai departe. Numarul de doze de vaccin creste de la o luna la alta, in acelasi fel creste si numarul centrelor in care se face vaccinare. Avem o sansa sa terminam cu aceasta pandemie daca ne vaccinam.Stirea initialaPresedintele Klaus Iohannis va sustine, joi, la ora 17,15, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala.Seful statului a avut o sedinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu