Klaus Iohannis: "Astazi vom depasi 100.000 de persoane vaccinate intr-o zi"

Principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis:- Am vizitat Centrul de vaccinare de aici de la Spitalul Militar si pot sa spun ca sunt placut impresionat, este organizat impecabil, cu toate ca este in conditii de container, deci centru improvizat.- Am aflat ca ieri si azi s-au vaccinat deja peste 500 de persoane de aici din Constanta, este un lucru excelent. Am intrat realmente intr-o faza noua cu vaccinarea, avem maratoane, avem centre deschise non-stop la spitalele militare, unde cei care doresc sa se vaccineze se pot prezenta pur si simplu. Am renuntat la toata birocratia si incepand din aceasta saptamana toate centrele de vaccinare din toate localitatile din toata tara sunt deschise pentru vaccinare fara anunt prealabil, fara inscriere pe platforma.- Avem suficiente doze pentru aceasta etapa. Noi, in Romania, stam extraordinar de bine cu aceasta campanie de vaccinare.- Sunt planificate centre deschise non-stop, maratoane de vaccinare. Astazi vom depasi 100.000 de persoane vaccinate intr-o zi si vom tine ritmul si daca este nevoie il vom creste, astfel incat in cel mai scurt timp un numar mare de cetateni romani sa poata fi vaccinati.- Avem mai putine cazuri, mai putine decese, mai putine persoane la ATI. Insa nu vreau sa ne amagim singuri. Pandemia nu a disparut.- Reiau apelul: haideti sa ne vaccinam ca sa revenim la normalitate.