Klaus Iohannis, la evenimentul dedicat Zilei Astronomiei: "Este un domeniu care m-a pasionat dintotdeauna. Ne da speranta unui viitor de descoperiri" UPDATE VIDEO

"Va marturisesc ca imi face o deosebita placere sa gazduiesc acest eveniment dedicat unui domeniu care m-a pasionat dintotdeauna si despre care ma informez permanent, mai ales ca in ultimii ani s-au facut pasi majori. Astronomia este nu doar una dintre cele mai vechi stiinte ale umanitatii, dar este si unul dintre cele mai provocatoare domenii ale gandirii si cercetarii. Planeta noastra are resurse finite si suntem mereu intr-o cursa cu noi insine pentru a le gestiona cat mai eficient. Astronomia ne da insa speranta unui viitor de descoperiri care sa aprofundeze cunoasterea universului si, implicit, a lumii noastre, in ultimele decenii multiplicandu-se demersurile europene si internationale privind explorarea pasnica a spatiului", a afirmat Klaus Iohannis, in discursul sau.El a mai precizat ca "educatia si cercetarea au fost si raman calea catre progres si evolutie"."Avem in aceasta sala, alaturi de noi, oameni care si-au dedicat timpul si cunostintele domeniului astronomiei, explorarii spatiului cosmic sau care se afla la inceputul unui astfel de drum. Vreau sa ii felicit, in mod special, pe elevii olimpici internationali la astronomie si astrofizica, prezenti astazi aici, care duc mai departe flacara acestei stiinte in Romania. In spatele excelentelor voastre rezultate sta o pasiune pe care va incurajez sa o aveti si in continuare.Performantele tanarului Gabriel Cristian Neagu, care a descoperit mai multe stele variabile, sunt remarcabile dovezi ale legaturii dintre pasiune si performanta in cercetare. Promovarea astronomiei nu ar fi posibila fara cei care depun constant eforturi si daruire in sprijinul alfabetizarii stiintifice. Domnul Mironov si echipa Revistei "Stiinta si Tehnica" au ramas consecventi in acest demers, motiv pentru care le adresez felicitari", a completat seful statului.Acesta a vorbit si despre "Romania Educata"."In Proiectul "Romania Educata" acordam o atentie speciala stiintei, tehnologiei, ingineriei si matematicii, pe scurt STEM. De aceea, evenimente precum Festivalul "Astrofest", care promoveaza stiinta spatiului, tehnologia si ingineria spatiala, merita sustinute si incurajate. Domnule Prunariu, Sunteti un deschizator de drumuri autentic, primul roman care a zburat in spatiu. La multi ani, cu ocazia celor 40 de ani de la acel moment istoric!Este admirabila perseverenta de a va dedica intreaga cariera atat cercetarii si explorarii spatiului, cat si misiunii de a-i ajuta pe tineri si societatea in ansamblu sa constientizeze importanta acestui domeniu. In acest sens, contributiile dumneavoastra la dezvoltarea colaborarilor Romaniei cu partenerii internationali sunt de o insemnatate deosebita. Dragi elevi, Aveti in aceasta sala exemple care pot sa va inspire sa va dedicati cu pasiune domeniului astronomiei si al astrofizicii. Va doresc sa continuati drumul inceput, in Romania, cu rezultate care sa ne faca mandri. Per aspera ad astra!", a conchis presedintele Iohannis.