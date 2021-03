Presedintele Klaus Iohannis, asteptat la prezentarea raportului de activitate al Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Administratia Prezidentiala anunta in agenda presedintelui,pentru miercuri, la ora 12:00, "participare la evenimentul de prezentare a raportului de activitate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in anul 2020".In urma cu un an, la bilantul activitatii ICCJ, presedintele Iohannis afirma Presedintele ca in ultimii ani justitia din Romania a fost supusa unor incercari de subordonare fata de politic, dar la aceste provocari raspunsul societatii romanesti a fost "pe masura". Astfel, democratia noastra s-a maturizat, iar romanii au fost alaturi de magistrati, acestea reprezentand castiguri care trebuie protejate si consolidate, a adaugat el. "In ciuda tuturor provocarilor, sunt incontestabili pasii uriasi pe care Romania i-a facut in directia unei justitii independente, functionale si moderne", a spus Iohannis."O societate se dezvolta si isi atinge potentialul atunci cand cetatenii sai se simt protejati si stiu ca, ori de cate ori le sunt puse in pericol drepturile si libertatile, isi vor gasi dreptatea in instantele de judecata. Misiunea veritabila a justitiei este cea de serviciu public si, tocmai de aceea, legislatia si modul in care functioneaza intreaga constructie institutionala trebuie sa aiba in centru cetateanul si apararea lui de abuzuri", a afirmat Iohannis, miercuri, in discursul tinut la prezentarea raportului de activitate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in anul 2019."In ultimii ani, justitia din Romania a fost supusa unor incercari de subordonare fata de politic. La aceste provocari, raspunsul societatii romanesti a fost pe masura. Democratia noastra s-a maturizat, iar romanii au fost alaturi de magistrati, exprimandu-se in mod clar pentru valorile europene, statul de drept si pentru o tara in care legea este aceeasi pentru toti. Sunt castiguri majore pentru Romania, pe care avem obligatia sa le protejam si sa le consolidam", a afirmat atunci seful statului.