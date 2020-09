Kovesi, pentru "El Pais": "Parchetul European este un mijloc de aparare a statului de drept in UE"

Tari care au ramas pe margine

Romanca, cunoscuta la Bruxelles pentru timpul petrecut la conducerea agentiei anticoruptie a tarii sale, s-a stabilit deja la Luxemburg pentru a investiga infractiunile economice legate de fondurile europene si TVA, potrivit El Pais.Intr-un interviu prin videoconferinta cu EL PAIS , noul procuror general al UE sustine ca doreste sa creeze o "institutie independenta"."Trebuie sa aratam ca legea este aceeasi pentru toata lumea", spune Kovesi, care clarifica care este scopul final al mandatului sau. "Parchetul European este un mijloc de aparare a statului de drept in UE", adauga aceasta.Sosirea procurorului general roman a creat mari asteptari, in special in Parlamentul European, pentru lupta ei neincetata impotriva coruptiei din tara sa. Munca ei este cruciala pentru credibilitatea UE in toate eforturile sale impotriva degradarii cauzate de cazurile de coruptie care au avut loc in ultimii ani in Spania, Bulgaria, Romania sau Malta, scandalurile financiare din Olanda sau Danemarca, incercarile de a submina legea de catre Polonia sau Ungaria."Cand vorbim despre incalcarea statului de drept, trebuie sa luam in considerare cazurile despre care exista suspiciuni de coruptie sistemica sau cand se incearca subminarea independentei judiciare", reaminteste procurorul general.Kovesi va fi responsabila de o echipa de experti si analisti din Luxemburg si de o retea de procurori nationali, care vor lucra partial sau cu norma intreaga, pentru biroul sau (EPPO), un proiect care este in lucru de mai bine de un sfert de secol.Cu toate acestea, procurorul inca negociaza cu institutiile si capitalele comunitare mijloacele pe care le va avea. In principiu, ii fusese alocata suma de 37,7 milioane de euro. "Inca nu e suficient. Suntem in mijlocul negocierilor ", subliniaza Kovesi.Parlamentul European trebuie sa dea unda verde in urmatorul trimestru bugetului UE, care va primi in plus, suma de 750.000 de milioane de euro din fondurile de recuperare convenite de liderii europeni la Summitul din luna iulie. "Vor fi mai multi bani, mai multa flexibilitate si, prin urmare, mai mult risc de criminalitate. Datoria EPPO este de a proteja banii europeni ". Din acest motiv, Kovesi doreste sa aiba in Luxemburg numarul maxim de experti si analisti, care sa poata incrucisa date si sa efectueze investigatii complexe.Una dintre principalele dificultati pe care Kovesi le poate intampina este ca, nu toate tarile s-au alaturat EPPO. Danemarca, Suedia, Irlanda, Ungaria si Polonia au decis sa ramana pe margine. Noul procuror refuza sa comenteze motivele care au determinat Varsovia si Budapesta sa se lege de acel mecanism, la fel cum Parlamentul European preseaza sa protejeze banii comunitatii de posibile incalcari ale statului de drept si dezbate impunerea de sanctiuni asupra Poloniei."Desigur, as dori ca toate statele membre sa faca parte din EPPO, dar nu este alegerea mea. In tarile care nu participa la institutie, putem investiga unele infractiuni, atunci cand sunt implicati oameni din alte tari sauatunci cand o parte a infractiunii a fost comisa in alta tara membra", a subliniat Kovesi.Cu toate acestea, procurorul general spera sa ajunga la acorduri de lucru cu aceste cinci tari.